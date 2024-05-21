Премьера нового кроссовера GAC GS3 пройдет в России 3 июня

Как рассказал "Российской газете" источник в компании GAC, премьера нового кроссовера GS3 пройдет в РФ 3 июня. Цены на модель объявят в этот же день.

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Точные габариты автомобиля составляют 4410 х 1825 х 1685 мм при колесной базе 2650 мм.

Автомобиль оформили согласно новому дизайнерскому языку китайской марки, сделав экстерьер более "агрессивным". Кроссовер получил крупные бамперы, диффузор, трапециевидную решетку радиатора с тонкими вертикальными ламелями, оптику сложной формы и "утопленные" дверные ручки.

Для машины предлагается единственный силовой агрегат, представленный связкой турбомотора 1,5 литра (170 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатого "робота" с двойным "мокрым" сцеплением. Привод у кроссовера исключительно передний. Подвеска - независимая McPherson спереди и торсионная балка сзади.

До 100 км/ч GAC GS3 сможет ускориться за 7,5 секунды при максимальной скорости 190 км/ч. Разрешено заправлять автомобиль АИ-92.

В салоне минимум физических кнопок и центральный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма.

Напомним, что первое поколение GAC GS3 появилось в продаже еще в 2017 году. В 2020-м "тройка" перенесла глубокий рестайлинг. Вторая генерация была представлена в прошлом году.

При этом ранее сообщалось, что некоторые официальные дилеры в РФ уже оформляют предзаказ на новый GS3 по цене от 2 299 000 рублей.