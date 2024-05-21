Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером высказался о перспективах онлайн-продаж автомобилей в России, а также рассказал, на что в первую очередь следует обращать внимание при покупке машины на маркетплейсе.

Ранее сообщалось, что на платформе Wildberries начали продаваться автомобили Lada, первыми их смогут купить жители Волгоградской области. До этого продавать свои машины на Wildberries начала китайская Chery. Также модели других производителей можно приобрести на «Мегамаркете» и Ozon.

В среднесрочной существенного роста доли онлайн-продаж автомобилей в России не произойдет, считает эксперт.

В настоящее время не просматривается сценарий, при котором онлайн-продажи авто будут высокими, пока это единичные случаи. В целом потребитель в России еще недостаточно готов к онлайн-покупке авто. Кроме того, маркетплейсы – это невыгодный канал для дилеров, соответственно, они не идут активно в эту историю. При этом автопроизводители, заявляя о запуске продаж своих авто через маркетплейсы, все-таки продают дилерские машины. Сами они не готовы проводить предпродажную подготовку машин, осуществлять их доставку, выдачу и так далее. Для этого им все равно нужен дилер. Вместе с тем китайские производители пока также не готовы переходить на агентскую модель продаж автомобилей, как это происходит в ряде стран, поскольку для них там существует нюанс, связанный с финансированием стоков. Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос касательно перспектив продаж автомобилей через российские маркетплейсы их производителями без посредников и без дилерской наценки.

«Если кто-то думает, что если убрать из цепочки дилера, и цена на авто понизится, то он очень сильно ошибается, потому что производители просто заберут эту маржу себе. Она не такая высокая. И при этом у производителей нет возможности зарабатывать на том, на чем зарабатывают дилеры, покрывая часть своих расходов. Поэтому эти 5-7 процентов [от стоимости автомобиля], которые на базовом уровне заложены как маржа и могут уменьшаться за счет скидок, производитель оставит себе. Так что думать о том, что наступит счастье, когда автопроизводители начнут продавать свои машины напрямую, не стоит. Подтверждение тому – агентская схема, которая появилась во многих странах и не привела к изменению цен на авто. Такие продажи связаны с дополнительными расходами – на содержание стока, на дополнительную рекламу, которую раньше брал на себя дилер, на оплату услуг по предпродажной подготовке машины, на оплату услуг по выдаче машины и так далее. Так что чудес не бывает», — сказал он.

По словам автоэксперта, покупать машины в сети будут, прежде всего, молодые российские потребители, которые выросли в эпоху активной интернет-торговли.

«Кроме того, это будут потребители, которые уже выбрали себе машину и четко понимают, какая марка, какая модель, какой цвет и какая комплектация им нужна. И это будут люди, которые не любят торговаться, ведь торг на маркетплейсах не предусмотрен», — отметил специалист.

Мосеев добавил, что при выборе машины на онлайн-площадке в первую очередь следует обращать внимание на ее продавца.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

«Посмотрите на то, кто будет выдавать машину. Если это понятная вам компания – все хорошо, а если это какое-то непонятое «ООО», то я бы не рисковал», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России стартуют прямые онлайн-продажи автомобилей Citroen C5 Aircross.