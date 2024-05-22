Эксперт рассказал, какую Lada Vesta SW Cross с пробегом лучше купить

По мнению экспертов издания "За рулем", Lada Vesta SW - хороший выбор для тех, кто ищет практичный автомобиль с высоким клиренсом при условии, что бюджет ограничен двумя миллионами рублей. Эксперты рассказали, какие версии достойны внимания на "вторичке".

© Российская Газета

За 2 млн рублей можно купить санкционно устойчивую Lada Vesta SW нового поколения, то есть ту, что выпускают сейчас. Однако есть мнение, что универсалы "Лада" "Веста" выпуска конца 2021 - начала 2022 года более качественные. К тому же у них есть версии с рено-ниссановской связкой мотора HR16/H4M мощностью 113 л.с. и вариатора Jatco, который также устанавливался на ряд иностранных моделей.

"На более тяжелых моделях, вроде "Каптюра", эти вариаторы работают на пределе, а вот на более легкой "Весте" они чувствуют себя комфортно. Но лучше сразу поменять трансмиссионную жидкость", - советуют эксперты.

Также дорестайлинговый универсал доступен с вазовскими агрегатами: двигателем 1.6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

К надёжности ходовой вопросов нет: вряд ли потребуется вмешательство до 100 тысяч км. Салон из жёсткого пластика, но сделан качественно и имеет отличную эргономику.

"Учитывая, что всеми "детскими" болячками "Веста" уже переболела, это может быть отличный вариант, если нужен добротный и практичный универсал на долгие годы", - резюмировали эксперты издания.