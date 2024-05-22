Эксперт рассказал, когда система стабилизации не поможет водителю

Прежде всего, система ESС может навредить при преодолении глубокого снега, грязи или песка. В ESС всегда входит противобуксовочная функция TCS, которая эффективна только при разгоне на твёрдом дорожном покрытии. Но если необходимо преодолеть «зыбкие» препятствия, то нужна активная пробуксовка.

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Как рассказал Авто Mail.ru заместитель технического директора НПП «Итэлма» Артур Латыпов, также система стабилизации не поможет при более быстром, «агрессивном» выполнении маневров, и даже напротив, будет излишне вмешиваться, если вы на высокой скорости атакуете повороты.

Другая ситуация, при которой ESС может не прийти на помощь — это существенное превышение скоростных лимитов. «Водителю не следует целиком полагаться только на умную электронику, важно и самому соблюдать необходимые правила», — резюмировал эксперт.

В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев напомнил автомобилистам правила использования коробки переключения передач. Чтобы не перегружать агрегат при парковке, нужно соблюдать определённый алгоритм действий. Это продлит жизнь как «автомату», так и «механике».