Эксперт рассказал, когда система стабилизации не поможет водителю
Прежде всего, система ESС может навредить при преодолении глубокого снега, грязи или песка. В ESС всегда входит противобуксовочная функция TCS, которая эффективна только при разгоне на твёрдом дорожном покрытии. Но если необходимо преодолеть «зыбкие» препятствия, то нужна активная пробуксовка.
Как рассказал Авто Mail.ru заместитель технического директора НПП «Итэлма» Артур Латыпов, также система стабилизации не поможет при более быстром, «агрессивном» выполнении маневров, и даже напротив, будет излишне вмешиваться, если вы на высокой скорости атакуете повороты.
Другая ситуация, при которой ESС может не прийти на помощь — это существенное превышение скоростных лимитов. «Водителю не следует целиком полагаться только на умную электронику, важно и самому соблюдать необходимые правила», — резюмировал эксперт.
В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев напомнил автомобилистам правила использования коробки переключения передач. Чтобы не перегружать агрегат при парковке, нужно соблюдать определённый алгоритм действий. Это продлит жизнь как «автомату», так и «механике».