В московском дворе нашли прототип автомобиля марки КиАЗ

В 1986 году началось строительство Кировабадского автомобильного завода. Местом возведения стал город Кировобад Азербайджанской ССР. Планировалось, что это предприятие будет выпускать малотоннажные грузовики тиражом 30 тысяч штук ежегодно. Но из-за экономических проблем конца 1980-х годов конвейер запустить не удалось.

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По некоторым данным, которые приводит телеграм-канал «Грузовики и вообще» прототип стоит последние четыре года. За это время кузов уникальной машины покрылся поверхностной коррозией. Кроме того, вандалы выгнули дворники, вскрыли грузовой отсек и пытались оторвать зеркало заднего вида.

Кстати, долгое время считалось, что все шесть фургонов были уничтожены. Этот экземпляр неожиданно «всплыл» четыре года назад на одной из электронных досок объявлений. Тогда продавец рассчитывал выручить за него 400 000 рублей. Но видимо, продать автомобиль тогда не удалось...

Добавим, что цельнометаллический фургон 3727 имел рамную конструкцию, полукапотную компоновку, 2,5-литровый бензиновый мотор, 4-ступенчатую механическую коробку и задний привод. Есть мнение, что эту модель внимательно изучали создатели «Газели».

Между тем, в Москве снова можно купить фургоны IVECO Daily. Как выяснила редакция Quto, сразу несколько российских компаний начали возить «Дейли» китайской сборки. Так, вариант вместимостью 11 кубических метров и полной массой 4200 килограммов сейчас предлагается за 4 700 000 рублей.