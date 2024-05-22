Saab Monster — прототип гоночного автомобиля с двумя двухтактными моторами

В 1950-е годы дизайнеры автомобилей хотели и могли экспериментировать. В то время на свет появилось очень много прототипов, техническое устройство которых сегодня вызывает восхищение.

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Одним из таких проектов был Saab Monster — экспериментальный автомобилем, выпущенный компанией Saab в 1959 году.

Проект был попыткой инженеров Saab разработать спортивный автомобиль с двухтактным двигателем увеличенной мощности.

За основу взяли Saab 93 «Toreador Red», у которого удалили всё ненужное, включая капот, заменённый пластиковым. Затем инженеры установили два поперечно расположенных двухтактных трехцилиндровых двигателя объемом 748 куб.см в «разделенной рядной» конфигурации, приводящих в движение передние колеса через модифицированное сцепление и коробку передач.

На выходе получили около 138 л.с. На аэродроме Сотенас инженеры Saab смогли разогнать Monster до 196 км/ч, но, к сожалению, рекорд не засчитали: независимых инспекторов не было, и заезд осуществлялся только в одном направлении.

И хотя он получился быстрым, но управлялся крайне отвратительно. Из-за особенностей аэродинамики и перегруженной передней части задняя часть на скорости слишком сильно разгружалась. К тому же недостаточная поворачиваемость была просто дикой, из-за чего автомобиль и назвали Monster.

Проект вскоре признали неперспективным и свернули. Единственный изготовленный прототип был восстановлен и теперь выставлен в музее Saab в Тролльхеттане.

В начале 1970-х годов Saab и Sportpromotion построили аналогичный автомобиль с двумя двигателями V4 мощностью 144 л.с. (107 кВт).