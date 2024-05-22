На трассах смертельных аварий почти вчетверо больше, чем в населенных пунктах

На междугородних трассах число смертельных аварий в четыре раза выше, чем в городе. Эта информация особенно актуальна сейчас, когда начался новый сезон путешествий, отпусков и загородных поездок. Количество автомобилей на дорогах ощутимо возрастёт, а с ними и число ДТП. Как вести себя за рулём на трассе, чтобы автопутешествие было максимально безопасным?

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Загородная трасса требует от водителя хороших навыков вождения и большой сосредоточенности. На одной магистрали рядом оказываются профессиональные водители большегрузов, дачники, многие из которых сели за руль после долгого зимнего перерыва в вождении, семьи с детьми, а также молодые водители, которые спешат отдохнуть за городом. Скорости здесь выше, а потому выше и цена ошибки: аварии на трассах чаще приводят к смертельным исходам из-за столкновений. Фатальным фактором в таких ДТП оказывается и непристёгнутый ремень, ведь, чем выше скорость при аварии, тем меньше шансов на выживание у непристёгнутых пассажиров.

На загородных дорогах встречаются нетипичные для городского движения опасности. Помимо высоких скоростей, есть и другие факторы риска: выезд водителей на встречную полосу, неосвещённые участки дорог, где ухудшается видимость, засыпающие водители фур, дикие животные, которые неожиданно выскакивают на трассу.

По сравнению с общей статистикой аварийности в России, на загородные трассы приходится всего четверть случаев ДТП, но их последствия намного тяжелее, чем при ДТП в населённом пункте. Если на 1000 аварий в черте города насчитывается 64 погибших, то на трассе число смертельных исходов доходит до 253. Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ оценивает тяжесть последствий аварий на трассах как высокую - в три раза выше, чем в городах.

До 2022 года аварийность в нашей стране постепенно снижалась, но в 2023 году наметился тренд на рост. Эксперты по транспортной безопасности связали его с санкциями и перенаправлением грузопотоков с запада на восток, а также с ростом пассажирских перевозок. Отдых за рубежом оказался ограничен, и россияне стали путешествовать по своей стране. Произошёл резкий скачок автотуризма, вырос объём автобусных перевозок, и на этом фоне количество аварий увеличилось на 4,5%, смертность в ДТП выросла на 2,4%.

В 2024 году, до старта отпускного и дачного сезона, статистика пока более оптимистичная. Аварийность на российских дорогах по итогам первого квартала сократилась на 4%, а число погибших уменьшилось на 2,2%. Сохранится ли снижение аварийности в текущем году - зависит и от дорожной инфраструктуры, и от ответственности водителей. Сейчас заявлен стандарт на обустройство всех загородных трасс таким образом, чтобы снижать аварийность. Так, все межрегиональные загородные трассы должны быть минимум четырёхполосными, с отбойниками и освещением. Отметим, что в прошлом году в России открыли движение по почти 840 км новых участков федеральных дорог.

В России новые трассы строятся с учётом современных требований безопасности. Но главной гарантией безопасности остаётся внимательность автомобилистов и соблюдение правил дорожного движения. Одним из самых эффективных способов дисциплинировать водителей является оснащение дорог камерами фотовидеофиксации. По информации МВД РФ, ежегодно благодаря комплексам фотовидеофиксации удаётся ликвидировать до 1,5 тысячи аварийно опасных участков. Согласно данным исследования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество погибших снижается на 70%, а в летний период общее число ДТП уменьшается на 54%.

Это особенно важно на современных автомагистралях, где качество асфальта и ровная дорога провоцируют водителей вдавить педаль газа в пол. Камеры на загородных трассах заставляют водителей снижать скорость до допустимой - потенциальные штрафы "сдерживают" любителей быстрой езды. В результате этого дороги, оборудованные камерами, на практике оказываются более безопасными для движения, ведь уровень соблюдения ПДД всеми её пользователями повышается.

При планировании маршрута важно учесть, что на недавно открытых платных трассах камер нет. Дело в том, что ГИБДД и транспортные власти регионов определяют места установки комплексов фотовидеофиксации на основе показателей аварийности. Система транспортной безопасности оказывается в замкнутом круге: чтобы предотвратить аварийность на участке загородной трассы, нужны комплексы фотовидеофиксации, но для их установки нужны данные об аварийности на этой дороге.

При выборе маршрута учитывайте, что на дорогах без комплексов фотовидеофиксации надо быть внимательными вдвойне, - лихачи пользуются отсутствием контроля и подвергают опасности себя и других. Как сообщает Telegram-канал "Фотовидеофиксатор", российские водители всё чаще называют отсутствие комплексов фотовидеофиксации таким же недостатком новых трасс, как недостаток пересечений и светофоров.

Автомобилисты отмечают, что эти факторы провоцируют превышать разрешённую скорость на загородных магистралях (110 км/ч плюс нештрафуемый порог в 20 км/ч). К слову, причиной 88% аварий в 2023 году стало нарушение ПДД водителями, и несоблюдение скоростного режима остаётся в лидерах. "Дорога превращается в гоночный трек", - считают водители, и эта метафора становится одновременно и комплиментом платным магистралям, и критикой. Уровень культуры вождения в России постепенно растёт, и отсутствие контроля за соблюдением правил дорожного движения начинает восприниматься как недостаток, а не как возможность для бесконтрольного лихачества.

Эксперты советуют

Подготовьте машину к поездке. Во многих автосалонах есть специальная услуга по подготовке автомобиля к междугороднему путешествию. Во время такого ТО проверяют тормозную систему, исправность подвески, состояние всех технических жидкостей, работу внешних световых приборов, состояние колёс и шин. В дороге вы должны быть уверены, что техника вас не подведёт, а для подстраховки стоит захватить с собой запаску, ремкомплект, домкрат, буксировочный трос, светоотражающий жилет и аптечку для оказания первой помощи.

Если по пути следования мало заправок, не забудьте канистру для бензина.Продумайте маршрут так, чтобы выспаться перед поездкой и отдыхать в пути. Согласно мировой статистике, примерно 25% аварий на загородных трассах происходят из-за уснувших за рулём водителей. В России такие данные пока не собраны воедино, но в новостях заснувшие водители встречаются регулярно. В ГИБДД рекомендуют чередовать вождение и отдых: после 2-2,5 часов движения обязательно нужно делать перерывы на 5‑10 минут.

Находиться непрерывно за рулём можно не более шести часов - и это время для опытных водителей. В путешествии лучше, когда несколько водителей управляют автомобилем по очереди. Помните, что заснуть за рулём может кто-то в соседней машине, так что внимательно наблюдайте за поведением встречных и попутных автомобилей.

Старайтесь выбирать освещённые трассы, оборудованные комплексами фотовидеофиксации. На таких магистралях вероятность соблюдения ПДД всеми участниками движения выше, чем на бесконтрольных дорогах.Всегда держите дистанцию с соседним транспортом, особенно в сложных погодных условиях, когда тормозной путь увеличен. Контролируйте и машины, идущие позади вас, - невозможно предсказать, как в экстренной ситуации среагирует другой водитель.

Уступайте тем, кто спешит, и держитесь подальше от любителей "шашечек". Наличие комплексов фотовидеофиксации их обычно дисциплинирует, но некоторым и штраф не помеха. Будьте особенно внимательны при манёврах: неосторожный обгон и выезд на встречную полосу - это всегда риск. Соблюдайте разрешённую скорость и, конечно, пристёгивайтесь - это обязательное правило безопасности и для водителя, и для всех пассажиров на переднем и задних сиденьях.