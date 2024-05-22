В последние годы российский авторынок претерпел существенные изменения. С уходом многих автопроизводителей из Европы и США, все большую популярность приобретают китайские автомобили. Их доля растет в геометрической прогрессии, однако до сих пор существуют определенные риски при покупке продукции китайского автопрома.

Проблемы с запчастями

"Владельцы китайских марок могут столкнуться с отсутствием запчастей у официальных дилеров. Чаще всего запчасти предварительно заказываются непосредственно у производителя. Учитывая, что в китайских моделях большое значение уделяется электронике, некоторые запчасти придется ждать продолжительное время.

Тем не менее, учитывая растущую популярность китайских автомобилей, не исключено, что в ближайшие годы в России появятся площадки для сборки машин, и проблема с поиском нужных запчастей будет полностью урегулирована", - , пояснил "Российской газете" адвокат Алексей Глазунов.

Отсутствие актуальных каталогов запчастей

Китайские производители постоянно модернизируют производство, дорабатывают модели и усовершенствуют их. "Как итог - в одной и той же модели, выпущенной в разных партиях, могут быть различные детали, которые не будут взаимозаменять друг друга. Этот момент также стоит учитывать при покупке автомобиля", - предупреждает юрист.

Гарантия с ограничениями

Как правило, продавцы китайских автомобилей в России заявляют о большом гарантийном сроке, не вдаваясь в подробности. "По факту же производитель устанавливает гарантию на отдельные элементы конструкции. Например, на кузов 5 лет, на электронику - 1 год, на ходовую часть - 6 месяцев и т. д. Поэтому при покупке машины следует внимательнее изучать гарантийные условия", - советует Глазунов.

Сервис и клиентская поддержка

Поскольку многие автопроизводители из Китая только заходят на российский рынок, большинство из них еще не выработали нормальный подход к организации сервиса. Как итог - могут возникнуть сложности с диагностикой. "Чтобы не попасть в подобную проблему, следует приобретать машины у официальных дилеров с разветвленной сетью сервисных центров по России. Если дилер не может ответить на элементарные вопросы, не предоставляет запрашиваемую информацию - это повод отказаться от сотрудничества", - говорит адвокат.

Недостатки комплектации

Одна и та же модель автомобиля, выпущенная в разных партиях, может существенно отличаться друг от друга. "Проблема в том, что китайские производители стараются усовершенствовать свои машины, забывая вносить изменения в официальную документацию. Как итог - могут быть заявлены опции, которых по факту не будет", -поясняет юрист.

Электроника

Китайские автомобили нередко называют большими гаджетами, поскольку они оснащены огромным количеством электронных опций. Некоторые производители не русифицируют меню, что вызывает сложности при использовании автомобиля, а также не обеспечивают своевременное обновление электронных систем. Об этих моментах следует помнить при покупке автомобиля.

Проблемы с кузовом

Пытаясь ускорить сборку, многие производители нарушают технологию, что приводит к появлению проблем с кузовом. Из-за неправильной сборки и недостаточной обработки металлических соединений, владельцы машин могут столкнуться с коррозией. Эта проблема решается через гарантийное обслуживание, однако иногда придется подождать, поскольку дилерские центры завалены запросами на гарантийный ремонт кузова.