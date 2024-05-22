Развенчаны главные мифы о турбированных моторах

Первое, что отпугивает некоторых автолюбителей от машин с турбированными моторами, — это сомнения в надёжности силового агрегата. Однако современные двигатели могут похвастаться солидным сроком службы до капитального ремонта.

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Ещё один миф — это якобы повышенный расход топлива. Однако, как показывает практика, малокубатурные турбомоторы могут похвастаться минимальным расходом, который ниже показателей любого «атмосферника».

В свою очередь, дороговизна турбокомпрессора также не должна волновать автомобилиста. Если эксплуатировать силовой агрегат правильно и не забывать проводить своевременное обслуживание, то турбина прослужит долго.

Что касается требовательности к октановому числу бензина, то для большинства современных турбомоторов вполне подходит АИ-95, который, к слову, могут требовать и обычные ДВС атмосферного типа, пишет Naavtotrasse.

В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев напомнил автомобилистам правила использования коробки переключения передач. Чтобы не перегружать агрегат при парковке, нужно соблюдать определённый алгоритм действий.