Где больше всего в России интересуются премиальными автомобилями

Эксперты "Автотеки" (проект "Авито Авто"), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали запросы пользователей в разных регионах за первый квартал 2024 года. Как рассказали аналитики "Российской газете", доля запросов по моделям премиум-класса выше всего на Дальнем Востоке.

© Российская Газета

В среднем по России доля запросов на машины этой категории составила 17,67%. При этом в топ-3 регионов по этому показателю интерес к транспортным средствам премиум-класса заметно выше, чем по стране в целом.

Лидером по доле запросов на премиальные автомобили оказался Приморский край, где этот показатель равен 43,51%. На втором месте - Чукотский автономный округ: здесь доля запросов на машины класса премиум составила 33,33%.

Третью позицию в рейтинге регионов заняла Москва с 31,87%. При этом Московская область заметно отстает от столицы: Подмосковье добралось лишь до восьмой строчки с долей в 26,15%.

Примечательно, что Дальний Восток в топ-10 представлен не только двумя регионами, попавшими в тройку лидеров: на седьмом месте в нем оказался Хабаровский край, где доля запросов к премиум-авто достигла 23,38%.

Также многочисленно в рейтинге представлены регионы Северо-Кавказского федерального округа. В десятку лидеров вошли сразу три региона. Северная Осетия заняла четвертую строку с 27,73%, а Кабардино-Балкария - девятую с 22,77%. Дагестан замыкает топ-10 регионов: здесь доля запросов на премиум-автомобили составила 22,69%.

В середине списка - регионы Северо-Запада России. Пятое место заняла Калининградская область, где доля запросов оказалась равна 27,68%. Немного уступил ей Санкт-Петербург, получивший 26,15%.