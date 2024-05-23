На Дальнем Востоке выбирают машины премиум-класса

Дальневосточники больше всех жителей России ценят автомобили премиум-класса. Лидером по доле запросов на премиальные авто оказался Приморский край, где этот показатель равен 43,5%.

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Это результаты исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», которые проанализировали запросы пользователей в разных регионах за первый квартал этого года. На втором месте оказалась Чукотка: здесь доля запросов на машины класса премиум составила 33,3%. Третью позицию заняла Москва (почти 32%).

В топ-10 попал и Хабаровский край: седьмое место с показателем 23,4%. В среднем по России доля запросов на машины этой категории составила 17,7%.