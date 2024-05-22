В России замечен новый седан Toyota, который стоит как Lada

Компактный седан Toyota Vios, который, в силу своей надежности и простоты, очень популярен в такси в азиатских странах, добрался до России. Сегодня в продаже есть минимум несколько таких автомобилей, а цены на них на одном из классифайдов стартуют от 2 150 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Toyota

За 2 150 000 рублей два новых «Виоса» продает крупный дилер в Москве, а за 2 200 000 рублей аналогичный седан выставил на продажу этот же дилер в Новосибирске. Для сравнения, «двухпедальный» седан LADA Vesta в топ-версии Techno'24 с вариатором стоит 1 885 900 рублей, а Vesta Sportline — от 2 175 900 рублей.

Судя по фотографиям в объявлениях, все автомобили представлены в одинаковой комплектации, где есть пластиковый руль «урезанной» мультифункцией (с кнопками только на одной из спиц), тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель с тремя «колодцами», кондиционер, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.

Технически машины тоже идентичны. Они оснащены базовой для модели агрегатной связкой, состоящей из 1,5-литрового атмосферного двигателя мощностью 109 л.с. и классического четырехступенчатого «автомата». Привод — только передний.