Названы автомобили, которые в России сложнее всего застраховать по КАСКО

Есть автомобили, для которых даже необязательный полис каско купить сложнее всего. В их числе – Mercedes-Benz E-Class 2018 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2023 года и BMW Х5 2018 года выпуска, следует из данных онлайн-сервиса страхования Inssmart.

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По статистике, владельцам этих машин отказывают в страховании по каско чаще всего. Также такой полис обычно сложно купить для Mercedes-Benz E-Class 2019 года выпуска, Mercedes-Benz GLC 2018 года, Lexus RX 2019 года, Geely Monjaro 2023 года, Hyundai Solaris 2021 года, LADA Granta 2023 года, Haval Jolion 2023 года, Geely Coolray 2023 года, Exeed VX 2022 года, Chery Tiggo 7 Pro 2022 года и Haval Jolion 2022 года.

Сложность покупки каско для перечисленных автомобилей аналитики объясняют несколькими факторами:

Популярность в такси;

Сложность ремонта из-за проблем с запчастями для моделей 2018–2020 годов;

Угоняемость из-за популярности модели или отсутствием в продаже запчастей для нее.