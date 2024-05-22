Не можете позволить себе новый BMW M4 CS? Вот 4 альтернативы за полцены

BMW представила модель M4 CS 2025 года, которая в пересчёте на рубли стоит от 11,5 млн рублей. И это только цена в Европе, без учёта доставок и всех налогов. Стоимость соизмерима с ценой Porsche 911 Carrera S. Но среднестатистический покупатель CS, скорее всего, ярый поклонник BMW и, следовательно, даже не будет рассматривать Porsche.

Высокая цена делает автомобиль недоступным для большинства фанатов BMW. Сейчас на вторичном рынке легко найти спортивные и привлекательные модели по привлекательным ценам. Если ваш бюджет не позволяет выложить несколько десятков миллионов рублей за новый M4 CS, мы подобрали четыре легендарных баварских автомобиля M-серии, которые можно купить в России за 5−7 млн рублей или даже дешевле.

BMW M8 Competition

Конечно, это совсем другой вид автомобиля M, но он выполнил все задачи, поставленные перед ним BMW. M8 и M8 Competition были созданы не для того, чтобы показывать ошеломительно короткое время на треке, а скорее для того, чтобы преодолевать расстояние в таком темпе, за который можно получить несколько десятков штрафов. Управлять им так же азартно, как Bentley Continental GT, но BMW стоит в два раза дешевле.

Доступны версии купе и кабриолет, но мы бы советовали выбирать купе, потому что оно лучше выглядит и более практично. А это именно то, что нужно, когда вы планируете путешествовать за рулем. M8 часто забывают, но это один из лучших современных автомобилей M-подразделения.

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BMW Z3 M

Это культовый образец дизайна BMW, хотя многие говорят, что этот автомобиль внешне похож на клоунский ботинок. Автомобиль выпускался с 1997 до 2002 гг. и получил множество достоинств, помимо своего дизайна и четырёх выхлопных труб. Это был первый случай, когда рядная атмосферная шестёрка выдавала более 100 л.с. на литр, что было почти невероятной мощностью для того времени.

Он следовал простому рецепту спортивного автомобиля: двигатель спереди, рычаг КПП посередине, а вся мощность — на задних колёсах. Поскольку сиденья водителя и пассажира располагались так близко к задней оси, создавалось ощущение, что автомобиль вращается вокруг бедер. С тех пор ни один автомобиль Z не смог повторить этот трюк. Небольшой совет по покупке, если вы присматриваетесь. В ранних моделях использовалась обновлённая версия рядной шестёрки от E36 M3, а в 2001 модельном году появился 3,2-литровый от E46. Выбирайте тот, что поновее. Мотор объёмом 3,2 л мощностью 315 л.с. разгоняет автомобиль до ста за 4,8 с, а максимальная скорость модель развивает максимальную скорость 249 км/ч.

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BMW M5

Это чертовски быстрый седан, подходящий как для одинокого гонщика, так и для семейного бизнесмена. Модель M5 была впервые представлена в 1984 году на базе седана 5 Series E28. В ней использовалась модифицированная версия двигателя, применявшегося в легендарном спортивном автомобиле BMW M1. М5 в кузове E39 — это, пожалуй, лучший M5 из когда-либо созданных. По нему до сих пор оценивают даже современные седаны, он стал эталоном. Многие автомобилисты утверждают, что предпочли бы купить BMW M5 вместо суперкара.

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BMW M6

Двигатель S85 V10, используемый в M6 и M5, вероятно, самый проблемный мотор, созданный подразделением M. Одновременно с этим он является одним из самых легендарных. Кто не любит V10, вдохновленный Формулой-1, который выдает 500 «лошадей» и крутится до 8 250 оборотов в минуту? Люди, у которых нет денег на ремонт, вот кто.

В идеале выбирать экземпляр с относительно небольшим пробегом. Если вы заинтересованы в модели BMW с этим V10, стоит провести все необходимые проверки при покупке подержанного автомобиля, чтобы убедиться, что у него ещё не возникли проблемы с шатунным подшипником. Ремонт ужасной трансмиссии SMG тоже может обойтись в приличную сумму.

В 2013 году BMW выпустила потрясающее совершенно новое третье поколение M6. Вариант купе продавался под индексом F13, также были доступны кабриолет и более крупный четырёхдверный Gran Coupe. Автомобиль оснащался 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. На момент запуска этот силовой агрегат был самым мощным серийным двигателем BMW за всю историю, его мощность составляла колоссальные 560 л.с.