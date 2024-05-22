Из Dacia Duster сделали «злой» электрокар

Румынская фирма Metalplast представила Dacia Duster Electric — как утверждает издание EVmarket, первый Duster с полностью электрической силовой установкой. На трансформацию кроссовера ушло более двух лет и 150 тысяч евро (около 14,6 миллиона рублей). Перспективы проекта неясны, и даже ездить по дорогам общего пользования такой Duster не может, поскольку его необходимо омологировать.

© Motor.ru

«Зеленый» Dacia Duster задумывался как тестовый автомобиль для деталей компании Metalplast, которая изготавливает нестандартный пластик для тюнинга. Кроссоверу достались крупные бамперы, расширенные колесные арки, скрывающие большие колеса, увеличенные пороги, диффузор и заглушка на месте решетки радиатора.

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

© EVmarket

За основу взяли Duster второго поколения с дизельным мотором, который должен был отправиться на свалку. Вместо 1,5-литрового двигателя его оснастили 215-сильным агрегатом от Nissan Leaf, снизив общую отдачу до 60 процентов. С места до 100 километров 1700-килограммовый электрокросс может разогнаться только за 11−12 секунд. Рестайлинговому Duster с родным «дизелем» требовалось на это 10,2 секунды.

В оснащение кроссовера вошли пневматическая подвеска и аккумулятор емкостью 55 киловатт-часов от Volkswagen ID.3, на полном заряде которого кроссовер может проехать до 350 километров. Заряжается он от устройства переменного тока мощностью 22 киловатта. Сколько времени займет зарядка, не указано.

При переходе в третье поколение Duster избавился от «дизеля», но чисто электрического варианта пока не получил. У него есть только гибридные системы, включая E-Tech — самый мощный вариант в линейке на основе 1,6-литрового «атмосферника». Его критикуют за шум и проблемы с тормозами, но хвалят за лучшую управляемость и комфорт, а также за цену: топ-версия румынского кроссовера стоит 28,1 тысячи евро, или 2,8 миллиона в пересчете на рубли.