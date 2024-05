"Газета.Ru" перечислила девять недостатков Changan, из которого сделали Volga

На выставке в Нижнем Новгороде представлены три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40. Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были. Changan Raeton Plus Выпуск седана Volga C40 производитель обещает наладить уже в 2024 году. На начальном этапе автомобиль будут собирать крупноузловым методом. В самом Китае Changan Raeton Plus производится с 2017 года, но в 2022-м произошло его крупное обновление. Седан длиной 4800 мм по габаритам крупнее Skoda Octavia, но уступает Toyota Camry и Kia K5. Китайский Changan Raeton Plus оснащается турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Те же мотор и коробка будут устанавливаться на Volga C40. Согласно данным с официального сайта производителя, цена Changan Raeton Plus в Китае начинается с 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей), машина в максимальной комплектации стоит 123 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Raeton Plus доступен в пяти комплектациях. В базовое оснащение входят 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и задние фонари, передние и боковые подушки безопасности, а также ABS, ESP и система распределения тормозных усилий. Oshan X5 Plus Кроссовер Oshan X5 Plus (Volga K30) вышел на китайский рынок осенью 2022 года, для него доступны пять комплектаций. По габаритам автомобиль класса C близок к Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. Под его капотом также турбомотор 1.5 мощностью 188 л.с., который работает в паре с семиступенчатым "роботом". В наличии бесключевой доступ, передние и боковые подушки безопасности, панорамная крыша, системы помощи при спуске и подъеме. В 2024 году компания Changan приняла решение отказаться от использования суббренда Oshan и вернуть автомобили под марку Changan. В Китае кроссовер X5 Plus стоит от 92 до 111 тыс. юаней (1,1-1,4 млн рублей). Changan Uni-Z (Volga K40) Кроссовер Changan Uni-Z поступил в продажу в 2022 году и помимо Китая предлагался в ОАЭ. На передней панели кроссовера расположены три дисплея: помимо комбинации приборов и основного экрана медиасистемы по центру передней панели установлен узкий экран для показаний навигатора. Для автомобиля в Китае доступны три силовых установки. Помимо агрегата 1.5 есть еще и 2,0-литровый турбомотор (233 л.с.), дополненный электродвижком, их суммарная мощность — 282 силы. Стоимость модели на домашнем рынке — от 118 до 132 тыс. юаней (1,5-1,6 млн рублей). Что по надежности у Changan На профильных форумах и сервисах по размещению отзывов среди проблем автомобилей Changan пользователи упоминают хронически разряжающиеся аккумуляторы — такая неполадка характерна, в частности, для кроссоверов CS35 Plus. Также пользователи жалуются на отсутствие дренажных отверстий в дверях кроссовера Changan Uni-T, неоптимальный алгоритм работы коробки передач с частыми переключениями и качество сборки салона. Один из владельцев сообщил, что посторонний скрип в салоне проявился на его автомобиле после 1,5 тыс. км пробега. В одном из неофициальных московских автосервисов, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей Changan "Газете.Ru" рассказали, что основная проблема при их обслуживании — отсутствие в доступе программного обеспечения.% "Эти машины не каждое диагностическое оборудование возьмет, не хватает программ. С "серыми" автомобилями, которые завезли из Китая, владельцы мучаются с русификацией. Это дорогое удовольствие, порядка 80 тыс. руб., и не каждый специалист возьмется", — перечислил в беседе с "Газетой.Ru" сотрудник автосервиса. Обозреватель YouTube-канала "Клубный сервис" Илья Свиридов после полной разборки одного из кроссоверов Changan выяснил, что шумоизоляция в автомобиле сделана из стекловаты и войлока, а также раскритиковал автомобиль за отсутствие антикоррозийного материала в полостях кузова, тонкие приводные валы и легкосплавные рычаги задней подвески, которые не выдержат выезда на бездорожье. Среди позитивных моментов он выделил мощные лонжероны, пороги и усилители кузова. Слабую шумоизоляцию автомобилей Changan отметил специалист техцентра "Кунцево" Иван Банных. Также, по его словам, проводка кроссоверов Changan CS35 страдает от слабой гидроизоляции. Задние фонари и фары из-за образования конденсата могут перестать работать. С точки зрения зимней эксплуатации автомобили Changan зарекомендовали себя хорошо, указал он.