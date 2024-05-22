Эксперты назвали 12 самых надежных автомобилей в мире

Портал HotCars составил рейтинг топ-12 самых надежных автомобилей в мире. В этот список попали машины, которые могут без поломок проехать более 500 тысяч миль (805 тысяч км).

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Удивительно, но на первом месте совсем не Toyota, а Hyundai Elantra 2010-2015 годов выпуска. Так, эксперты нашли в США несколько авто, которые смогли преодолеть более 1 млн миль (1,6 млн км).

На втором месте пикап Chevrolet Silverado (с 1988 по 2002 год), на третьем - Ford Super Duty, который собирали с 2011 по 2016 год.

Далее следуют Toyota Tacoma (2005-2015 годов), Porsche 911 Turbo (1973-1989 годов), Honda Accord (1990-1993 годов), Mercedes-Benz E-Class (1993-1996 годов), Chevrolet Corvette (1997-2004 годов), Volkswagen Golf (2003-2008 годов), Nissan Frontier (2005-2007 годов), Mazda MX-5 (1989-1997 годов), Ford Mustang (1964-1973 годов).

Ранее портал HotCars определил самые надежные автомобили сегмента SUV, выпущенные в 2000-2010 годы. На первое место попал кроссовер Lexus RX 350 2010 года выпуска с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 275 л.с. Эксперты оценили его в 93 балла из 100 возможных. Владельцы автомобиля тратят в год на его техобслуживание 407-498 долларов.