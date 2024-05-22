Эксперт назвал пять обязательных проверок автомобиля перед летом

В преддверии жаркого лета автомобилю необходимо пройти комплекс проверок, чтобы избежать поломок, рассказал «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Особый фокус на проверку системы охлаждения двигателя. Старый антифриз плохо справляется со своей главной функцией — отводом тепла от двигателя. Самый большой риск для летнего периода — перегрев и закипание мотора. Также необходимо осмотреть радиатор, помпу и трубки на предмет течей»,— сказал Родионов.

По словам эксперта, в преддверии сезона также следует обратить внимание на тормозную систему. Если содержание влаги в тормозной жидкости превышает 3%, то ее необходимо заменить. В противном случае упадет эффективность торможения, что чревато попаданием в ДТП, а также заржавеют компоненты тормозной системы. Кроме того, следует проверить колодки и суппорта.

Перед летним сезоном обязательна проверка работы кондиционера в автомобиле, так как этому агрегату в течение трех месяцев придется работать в усиленном режиме.

Следом идет салонный фильтр, нагрузка на него летом возрастает в разы. Только новый расходник способен справиться с нагрузкой.

Следует проверить давление в шинах. Очень часто из-за некачественного шиномонтажа весной воздух из шин постепенно уходит, но автомобилист этого не замечает. Недостаточное давление приводит к ухудшению сцепления с дорогой и увеличивает износ резины, предупредил специалист.