Эксперт сообщил, что россияне столкнулись с дефицитом китайских автозапчастей

Для россиян покупка автомобиля китайского производства сопровождается целым рядом рисков. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Алексей Глазунов.

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«Владельцы китайских марок могут столкнуться с отсутствием запчастей у официальных дилеров. Чаще всего запчасти предварительно заказываются непосредственно у производителя. Учитывая, что в китайских моделях большое значение уделяется электронике, некоторые запчасти придется ждать продолжительное время», — предупредил он.

Еще одна проблема связана с тем, что производители из Поднебесной довольно часто обновляют свои машины, в том числе совершенствуя их детали. По итогу в одной модели из разных партий могут использоваться разные запчасти, что может затруднить ремонт авто.

Также нередко компании из Поднебесной идут на хитрость, предлагая покупателям длительную гарантию. Однако при более внимательном прочтении документов становится ясно, что ее предоставляют только на отдельные элементы конструкции авто. Другая трудность, с которой сталкиваются россияне — это отсутствие достойного обслуживания в сервисах китайских марок, которые недавно вышли на рынок РФ.

Кроме того, китайские машины, как правило, имеющие большое количество электроники, на практике приносят своим владельцам неудобства из-за отсутствия русификации и обновлений системы. А вот производители, которые торопятся выпустить машину, нередко отправляют ее дилерам с неправильно собранным и обработанным кузовом.

До этого были названы пять главных недостатков китайских автомобилей. Одной из самых распространенных проблем с китайскими машинами эксперты назвали сбои в электронных системах, которые, как правило, возникают в осенне-зимний период из-за низких температур. Больше всего подобных претензий возникало к автомобилям марки Dongfeng. В то же время владельцы JAC часто сталкивались с поломками антиблокировочной системы ABS. Проблемы, как правило, возникали у моделей, недавно прибывших на территорию РФ. А вот коробки передач чаще всего ломались у машин JAC и Kaiyi.