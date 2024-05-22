Разработка приложения «Народный инспектор» завершена

Разработку мобильного приложения «Народный инспектор» завершили. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы принял работу компании «Программный продукт» и заплатил ей 134 млн рублей, пишет портал Autonews.

Суть приложения в фиксации нарушений ПДД. Пользователь приложения может сфотографировать номер нарушающего автомобиля и отправить в ЦОДД. Водителю придет штраф.

«Народный инспектор» разработали на базе другого приложения — «Помощник Москвы». Оно работает уже несколько лет и позволяет штрафовать водителей, которые паркуются на газонах (5 тысяч рублей), нарушают требования знаков «Стоянка» и «Остановка запрещена» (3 тысячи), а также оставляют машины на тротуарах. После доработки приложения водителей можно будет наказывать за поездки по обочине, за движение на запрещающий сигнал светофора и по запрещенным полосам, за опасное вождение, а также за пересечение сплошных или стоп-линий.

Проблема в том, что нормативной базы для работы приложения нет и непонятно, как оно работало все последние годы, говорит лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков:

Вячеслав Лысаков лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» «На самом деле это не народный и не инспектор, потому что власти Москвы причисляют это приложение к средствам автоматического контроля, а на самом деле это приложение таковым не является, потому что средства автоматической фото- и видеофиксации четко прописаны в нормативных документах. Это аппаратура, которая работает без участия человека. Если мы говорим о «Народном инспекторе», то это приложение работает с прямым участием человека, то есть от человека зависит, под каким углом он будет снимать, на каком расстоянии от объекта, он нажимает рукой, в конце концов, на запуск этого приложения и так далее. Всегда можно использовать это приложение в таких незаконных целях. Кто мешает нарисовать номерной знак вашего недруга, повесить на автомобиль его марки, сфотографировать и отправить? Человек получит штраф, потому что штраф получается с помощью этого приложения точно так же, как получают постановления о наложении штрафа от системы автоматической фото- и видеорегистрации, по упрощенной системе. Что значит по упрощенной системе? Без составления протокола, то есть сверил визуально инспектор, что да, автомобиль идентифицирован, вот владелец его, нарушение имеет место, все, штраф пошел».

К приложению «Помощник Москвы», на базе которого разработан «Народный инспектор», было много нареканий от водителей и правозащитников. Это не просто инструмент для доносов — приложение позволяет отправлять подложные фотографии с подменой номера и геолокации.

Критике подвергался и циничный подход в самой сути приложения: пользователи за отправленные фотографии получали баллы, которые можно было тратить на оплату проезда в общественном транспорте, на парковку, их можно было обменивать на билеты в театры, на концерты и спортивные мероприятия.

С 1 сентября вступают в силу поправки к КоАП, которые прямо запрещают использовать носимые средства фиксации для автоматической фиксации нарушений. Как тогда будет работать «Народный инспектор», неясно, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза «Ситуация, на мой взгляд, парадоксальная. Огромное количество судебных решений, принятых в московских судах, прямо говорит, что использовать приложение «Помощник Москвы» незаконно. Но при этом мэрия Москвы продолжает его использовать и, больше того, инвестирует 134 млн рублей в доработку этого приложения, чтобы распространить его на федеральный уровень. Задумка понятна: количество людей, автомобилистов, которые оспаривают незаконные штрафы, невелико, и все остальные, скрипя зубами, заплатят штраф, даже если он незаконный, прибыль все равно с данного приложения будет. Но ситуация тоже меняется, мэрия Москвы рассчитывала на то, что данное приложение будет поддержано и другими органами власти, будут внесены поправки в законодательство, которые разрешат его использование. Сейчас автоматическая фото- и видеофиксация возможна с точки зрения КоАП исключительно без участия человека. А когда человек фотографирует, еще и выстраивает кадр, как хочет, еще и фальсифицирует геоданные, как это сплошь и рядом происходит в приложении «Помощник Москвы», соответственно, это не автоматическая фото- и видеофиксация, суды об этом прямо говорят. Поэтому с 1 сентября изменится законодательство об установке камер фото- и видеофиксации и их использовании. В нем есть много плохих вещей, которые негативно повлияют на безопасность дорожного движения. Но при этом есть и хорошая вещь: запрещается использовать эти приложения. В таком разрезе инвестиции 134 млн рублей в приложение кажутся бессмысленными».

В 2022 году с помощью приложения «Помощник Москвы» было выписано более миллиона штрафов. Впрочем, водители их регулярно и успешно обжалуют в судах. Верховный суд на их стороне — в 2019 году он признал незаконным использование систем для наложения штрафов в упрощенной форме, то есть без оформления протокола.