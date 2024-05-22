Tank 500 подорожал за год в России на 1,4 миллиона рублей

Продажи внедорожника Tank 500 на российском рынке официально стартовали весной прошлого года. С момента запуска продаж внедорожник не только пополнился несколькими комплектациями, но и значительно прибавил в цене. Так, всего за один год, Tank 500 получил прибавку в цене в 1 400 000 рублей.

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На дату старта продаж, а именно, на весну прошлого года, внедорожник Tank 500 был представлен в комплектациях Adventure и Premium, стоимость которых оценивалась в 5 099 000 и 5 699 000 рублей соответственно. В настоящее время данные версии реализуются по цене в 6 499 000 и 7 099 000 рублей.

Внедорожник Tank 500 в представленных комплектациях оснащается 3,0-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощность которого составляет 299 лошадиных сил, привод полный, трансмиссия автоматическая девятидиапазонная. Габариты внедорожника составляют в длину – 4 878 мм, колесная база - 2 850 мм.

Также на российском рынке Tank 500 представлен в версии Urban, которая отличается гибридной силовой установкой, стоимость внедорожника заявлена в 6 499 000 рублей.

Напомним, что производитель в недавнем времени анонсировал выпуск нового автомобиля Tank 700, который будет комплектоваться несколькими вариантами силовых установок, среди которых заявлена гибридная версия. В движение автомобиль будет приводить 517-сильная гибридная система, которая основана на 3,0-литровом бензиновом моторе. Стоимость и точные сроки поступления в продажу на российский рынок Tank 700 не сообщаются.

Китайские производители активными темпами не только поставляют в Россию легковые автомобили, но и разрабатывают для российских условий транспортные средства, которые довольно востребованы. Так, в настоящее время самыми покупаемыми автомобилями в России являются китайские кроссоверы.