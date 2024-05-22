На продажу выставили почти новую "Ладу Приора" с «роботом»

В Архангельском на продажу выставили хэтчбек Лада Приора 2015 года с пробегом всего 1800 км. Особенность этого экземпляра заключается в том, что он оснащён роботизированной коробкой передач — редкость для данной модели.

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Продавец хочет получить за него 980 тысяч рублей, что соответствует стоимости новой Гранты в базовой комплектации с механической коробкой передач на сегодняшний день.

В описании говорится, что автомобиль был унаследован продавцом от деда. Машина не участвовала в авариях, но на кузове есть несколько незначительных повреждений. Оснащение автомобиля базовое: кондиционер, усилитель руля, два электропривода стекол и электрорегулировка зеркал, одна подушка безопасности. Также установлены магнитола и сигнализация.

Приора оснащена 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. Установлена роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Она основана на стандартной «механике» ВАЗ, к которой добавлены два актуатора и блок управления от компании ZF. Версии с двумя педалями поступили в продажу в конце 2014 года. Тогда минимальная цена такой модификации составляла 428 тысяч рублей.

Впоследствии, роботизированная коробка передач появилась также на моделях Гранта и Веста. Тем не менее, в конечном итоге от её применения отказались. Водители высказывали претензии к медленной работе и быстрому износу сцепления. На Гранте вместо АМТ появился 4-ступенчатый «автомат» Jatco, на Весте — вариатор той же фирмы.