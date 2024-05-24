Спрос на новые минивэны вырос на 26%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на минивэны в период с начала марта по настоящее время. Оказалось, что среди автомобилей с пробегом лидируют по спросу «японцы», а среди новых – представители южнокорейского автопрома.

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Новые минивэны

Спрос на новые минивэны год к году вырос на 26,1%. Лидером по доле в спросе стала марка Hyundai: на нее весной пришлось 41,2% спроса. На втором месте по этому показателю китайская марка GAC, получившая 16,2%. Замыкает тройку лидеров еще один «китаец» – LiXiang с 14,2%. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (12,4%) и Volkswagen (6,9%).

Оба китайских бренда – GAC и LiXiang – демонстрируют заметную положительную динамику спроса, так как годом ранее спрос на них практически отсутствовал. Составить им конкуренцию по этому параметру год к году смог только Mercedes-Benz, спрос на который вырос на 35,4%.

Средняя цена нового минивэна весной составила 8 690 000 рублей. Самая высокая средняя цена1 среди топ-5 марок по спросу оказалась у Mercedes-Benz: она составила 18 180 000 рублей. Дешевле других стоили автомобили GAC – 6 300 000 рублей, причем год к году средняя цена1 на минивэны этой марки упала на 25,8%.

Среди моделей лидером по спросу стал представленный в 2021 году Hyundai Staria с 21%, средняя цена1 которого – 8 490 000 рублей.

На втором месте по спросу – китайский минивэн с необычным экстерьером GAC M8: на его долю пришлось 17,5% спроса. Он же стал самым бюджетным авто среди лидеров – 6 300 000 рублей.

На третьей строке рейтинга – минивэн с непохожей на классическую аэродинамической формой кузова LiXiang Mega (14,2%). Его средняя цена1 – 12 200 000 рублей.

Топ-3 новых минивэнов по доле в спросе, 1 марта – 22 мая 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля спросаСредняя цена¹, руб.HyundaiStaria21%8 490 000GACM817,5%6 300 000LiXiangMega14,2%12 200 000

Количество объявлений в этом сегменте год к году выросло на 50,9%. При этом лидером весной этого года стала марка Hyundai, доля которой – 17,7%. На втором месте – лишь немного уступающая первом месту GAC с 16,6%. На третьем – Mercedes-Benz с 8,4%. Лидером по предложению среди моделей стал GAC M8 (16,5%).

В Москве и Московской области зафиксирован более серьезный рост спроса на минивэны, чем в среднем по стране: этот показатель год к году вырос на 74,7%. Лидером по доле в спросе стала марка LiXiang (22,7%), за ней следуют Hyundai (18,8%) и Mercedes-Benz (17,9%). Топ-3 моделей по спросу – LiXiang Mega, Mercedes-Benz V-класс и Hyundai Staria.

В Петербурге и Ленинградской области с большим отрывом от конкурентов лидирует Hyundai (62,1% спроса), на втором месте Kia с 15,8% и GAC с 14,5%. В топ-3 моделей вошли Hyundai Staria, Kia Carnival и GACM8.

Минивэны с пробегом

В целом по РФ лидером по доле в спросе среди минивэнов с пробегом стала марка Toyota: на ее долю пришлось 16,6% спроса. На втором месте – Honda с 10,5%, на третьем – Volkswagen с 10,1%. Также в топ-5 вошли Hyundai (8,5%) и Nissan (7%).

Средняя цена1 минивэна пробегом составила 1 200 000 рублей. Самой бюджетной в пятерке лидеров стали автомобили марки Nissan (960 000 рублей), а самыми дорогими – Hyundai (2 980 000 рублей).

Среди моделей лидером по спросу стал Opel Zafira с долей 4,6%. На втором месте – Hyundai Grand Starex (3,5%), на третьем – Honda Stepwgn (3,4%).

Топ-3 минивэнов с пробегом по доле в спросе, 1 марта – 22 мая 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля спросаСредняя цена¹, руб.OpelZafira4,6%700 000HyundaiGrand Starex3,5%1 980 000HondaStepwgn3,4%1 900 000

Предложение на минивэны с пробегом в России практически не изменилось год к году. Лидером по динамике числа объявлений среди марок стала Honda (рост – 25% год к году), а среди моделей – Honda Stepwgn (+44,0%).

В Москве и Московской области лидерами по спросу в этом сегменте стали марки Volkswagen (12,3%), Hyundai (11,2%) и Opel (9,5%). Среди моделей в топ-3 вошли Opel Zafira (8,2%), Hyundai Grand Starex (5,9%) и Kia Carnival (4,8%).

В Петербурге и Ленобласти пользователи платформы Авито Авто интересовались немецкими марками. Первое место по спросу занял Volkswagen с 13,2%. Вторым оказался Opel (10,2%), а третьим – Mercedes-Benz (8,8%). В топ-3 моделей по спросу вошли Opel Zafira (6,5%), Mercedes-Benz Vito (4,8%) и Volkswagen Multivan (3,3%).

¹ Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.