Станет ли новая Volga заменой Toyota Camry

В России представлен бренд Volga, под которым в Нижнем Новгороде будут выпускаться автомобили в разных классах. Ставка делается на бизнес-седан Volga С40 - он призван стать заменой ушедшей Toyota Camry.

В Нижнем Новгороде в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" состоялась презентация автомобилей возрожденного бренда Volga. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности на ГАЗе, где ранее велась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda. Индустриальным партнером проекта Volga выступил китайский автоконцерн Changan Automobile.

Первой моделью, запущенной в серийное производство, станет бизнес-седан С40, который представляет собой перелицованную версию Changan Raeton Plus. Также до конца 2024 года запланирован выпуск среднеразмерного кроссовера Volga К30 (Oshan X5 Plus) и полноразмерного Volga К40 (Changan Uni-Z).

От своих доноров автомобили Volga отличаются не только фирменным шильдиком, но и оригинальными передними бамперами и хромированными решетками радиатора с вертикальными планками, форма которых отсылает к легендарной "Волге" ГАЗ-21. Все три модели оснащаются бензиновым турбодвигателем мощностью 188 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Подробные характеристики и цены моделей Volga будут объявлены позднее.

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, бренд Volga, скорее всего, метит в средний ценовой диапазон. Ожидается, что цена на седан C40 будет в пределах 2,2-2,7 млн рублей, на среднеразмерный кроссовер K30 - в диапазоне 2,5-3 млн рублей, а полноразмерный кроссовер K40 оценят в 3-3,6 млн рублей.

"Конкуренты - уже хорошо знакомые нам автомобили: Chery Arrizo 8, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max, Geely Monjaro, GAC GS8, а также постепенно теряющие долю рынка "корейцы" и "японцы". Из преимуществ автомобилей Volga однозначно назовем яркий узнаваемый дизайн, хорошую репутацию китайского партнера и приемлемое ценообразование. Из недостатков: в первое время возможна слабая адаптация к российским условиям эксплуатации и слабое развитие дилерской сети. Кроме того, те, у кого еще остались теплые ассоциации с "Волгой", предпочитают автомобили с более консервативным дизайном, а целевая аудитория Volga - молодые и технологичные покупатели - с брендом не знакома, то есть надеяться на продажи только за счет именитого когда-то автопроизводителя не стоит", - рассуждает Александр Ковалев.

Серийное производство автомобилей Volga будет запущено уже в этом году с выходом на полный цикл в 2025-м. Общий объем инвестиций в проект превысит 60 млрд рублей и будет включать в себя затраты на НИОКР, организацию производства и локализацию платформы и основных узлов и агрегатов.

По оценкам Александра Ковалева, потенциальный объем продаж автомобилей Volga в 2025 году может составить 20-25 тыс. штук, до 30% из которых придутся на корпоративных покупателей. Скорее всего, наибольшим спросом будет пользоваться модель K30 за счет популярности среднеразмерных кроссоверов в целом и в случае адекватного ценообразования. Седан С40 имеет хорошие перспективы в корпоративных продажах (таксопарки, корпоративные автопарки, госучреждения).

В свою очередь, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко считает, что пока наиболее популярным может стать седан Volga C40 - по причине того, что ассортимент автомобилей в данном кузове на российском рынке ограничен. Вполне вероятно, эта модель может войти в автопарк государственных компаний.