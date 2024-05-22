Зафиксирован рост продаж новых автомобилей в ЕС на 13,7% в апреле

По данным отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), который проанализировали журналисты издания 32cars.ru, увеличение продаж было вызвано ростом на ключевых рынках, таких как Испания, Германия, Франция и Италия. Также ранняя Пасха добавила два дополнительных дня продаж в апреле.

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Продажи электромобилей в апреле увеличились на 14,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи гибридных автомобилей выросли на 33,1%. Электрифицированные транспортные средства, включая полностью электрические модели, подключаемые гибриды и полные гибриды, в апреле составили 47,8% от всех новых регистраций пассажирских автомобилей в Европейском Союзе, что выше, чем 44,1% в предыдущем году.

Регистрации автомобилей у трех крупнейших европейских автопроизводителей — Volkswagen, Stellantis и Renault — показали рост на 15,5%, 1,7% и 11,0% соответственно. Особенно выделяется рост у Toyota, где продажи увеличились на 47,3%.