Стало известно, почему у новой «Волги» китайское происхождение

Российские автопроизводители решили выпускать под возрожденным брендом Volga перелицованные китайские авто Changan из-за спешки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на кандидата технических наук, доцента кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолия Фиронова.

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«Объяснить это можно торопливостью отечественных автопроизводителей, их стремлением занять внезапно освободившиеся ниши, а также риском изменения экономического положения России в условиях беспрецедентных санкций», — пояснил он.

Автоэксперт добавил, что «импортозамещения в российском автопроме де-факто нет», поскольку производители не хотят рисковать, выпуская собственные автомобили, когда вместо этого можно использовать популярные китайские модели. Также Фиронов заметил, что у отечественного автопрома есть сложности с производством некоторых деталей и агрегатов, когда в Китае этот процесс уже налажен. В связи с этим российским компаниям гораздо проще работать с партнерами из КНР, чем решать подобные вопросы только своими силами.

До этого на выставке в Нижнем Новгороде представили три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.