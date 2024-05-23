Vinfast: быстрорастворимый вьетнамский стартап

Если вы привыкли считать китайских автопроизводителей слишком молодыми и пока не заслуживающими доверия, держитесь крепче. Автомобильный стартап Vinfast создан вьетнамским миллиардером Фам Нят Выонгом всего семь лет назад абсолютно с нуля, но уже выпускает шесть моделей от мала до велика, и даже продаёт свои электромобили в США и Европе. Это ли не экономическое чудо? Увы, как раз с чудесами возникли проблемы — вокруг «Винфаста» сгущаются тучи. Убийственные отзывы журналистов, проблемы со сбытом, падение биржевых котировок... Мы решили изучить, что происходит с компанией.

© Motor.ru

История успеха по-вьетнамски

Про эту историю хочется сказать: она слишком кинематографична, чтобы быть правдой. В разгар Вьетнамской войны в 1968 году где-то в Ханое рождается мальчик по имени Фам Нят Выонг. Вооружённый конфликт, растянувшийся на двадцать лет, заканчивается сокрушительной победой коммунистов в 1975 году — американские войска и их союзники изгнаны, а вся территория переходит под контроль Социалистической Республики Вьетнам.

Но в 1990-е годы после десятилетий плановой экономики нищая аграрная страна переходит на рыночные рельсы. А наш герой, уехавший учиться в СССР, заканчивает Московский Геологоразведочный институт и отправляется зарабатывать в Украину. Сперва открывает вьетнамский ресторан, а потом налаживает производство лапши быстрого приготовления «Мивина». (Тут я не претендую на открытие, все эти факты можно прочесть в Википедии). Прибыль вкладывает в быстро растущую экономику Вьетнама — и вот он уже богатейший человек страны: собственные курорты, супермаркеты, девелоперские проекты, производство смартфонов и софта... Хоть сейчас снимай байопик!

Даёшь вьетнамский автопром!

Где-то здесь начинается наша, четырёхколёсная часть истории: в 2017-м бизнесмен основал автомобилестроительную компанию VinFast. Темпы взяты нереальные, словно это строительство новой макаронной фабрики, а не автобизнес — сложный, дорогой и низкомаржинальный. С европейскими компаниями AVL, Bosch и Magna заключены соглашения о разработке автомобилей, дизайном занимаются лучшие европейские ателье — Italdesign Giugiaro, Pinifarina, Torino design и Zagato.

© James Roberts Photo / Newspress

© James Roberts Photo / Newspress

© James Roberts Photo / Newspress

© James Roberts Photo / Newspress

© James Roberts Photo / Newspress

© James Roberts Photo / Newspress

Осень 2018-го — вьетнамцы выкатывают на Парижском автосалоне седан бизнес-класса VinFast Lux A2.0 и кроссовер VinFast Lux SA2.0, созданные по лицензии BMW на основе «пятёрки» F10 и X5 F15. Для их производства построили завод в Хайфоне на 250 тысяч автомобилей в год. А ещё выкупили бывший завод General Motors в Ханое, на котором запустили производство доступного хэтчбека VinFast Fadil (лицензионная копия Opel Karl). Для оперативного руководства компанией назначили бывшего топ-менеджера GM Джеймса ДеЛука.

© Vinfast

При этом следующий шаг предусматривал... полный отказ от бензиновых моделей всего три года спустя после их запуска! Им на смену должна была прийти целая линейка электромобилей — их предполагалось поставлять в США и Европу. Тогда казалось, что автомобили с ДВС вот-вот уйдут в историю, а рынок электромобилей ждёт взрывной рост.

Осенью 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютируют первые два электро-кроссовера VF e35 и VF e36, а уже через два месяца объявлено о начале приёма заказов — в Калифорнии открылись первые шоу-румы вьетнамской марки. Мало того — вьетнамцы объявляют о строительстве отдельного «электромобильного» завода в США, в Северной Каролине!

С запахом сырости

Но уже на этом этапе что-то пошло не так. Во-первых, ещё на стадии презентации продукта вьетнамский стартап столкнулся с разгромной критикой журналистов. Да, мы понимаем — порой они любят ради хайпа раздуть из мухи слона. Но здесь явно не тот случай. Нам особенно понравился текст Кевина Вильямса с портала Jalopnik, изобилующий живописно-комичными подробностями его поездки на тест-драйв во Вьетнам. Очень выпукло!

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

Все авторы, поездившие на кроссовере Vinfast VF 8 — такой индекс в итоге получила модель VF e35 — говорили об одном и том же: никудышной подвеске (она сочетала сильную раскачку и крены с ударами от неровностей), пугающе неинформативном руле, коряво собранном салоне, а ещё практически неработоспособных ассистентах водителя, которые то и дело отключались. И даже разгонная динамика абсолютно не соответствовала заявленным характеристикам электромоторов — 348 или 402 лошадиные силы, в зависимости от версии.

Сперва представители компании оправдывались — мол, журналистам дали на знакомство предсерийные прототипы. Но и люди, через полгода поездившие на более новых машинах, обнаружили примерно то же самое, и даже хуже: климат-контроль нормально не функционировал; стоящая на подъёме машина катилась назад, если не придерживать её тормозами или газом (функции Hold в АБС не оказалось); и даже поворотники отказывались нормально работать! Кстати, в минувшем феврале VinFast отозвал 5800 компактных кроссоверов VF5 Plus — у них при включении левого поворотника гасли фары...

© Vinfast

Общий консенсус: машина откровенно «сырая» и абсолютно не готова к продаже. Не припомню, чтобы хоть одна современная машина получила настолько убийственные обзоры от журналистов.

Чудеса бухгалтерии

И тем не менее, продажи стартовали. А в августе прошлого года компания Vinfast провела IPO: буквально за две недели стоимость акций на бирже NASDAQ достигла 82 долларов капитализация достигла астрономических 191 миллиардов долларов. Это вывело вьетнамский стартап на третье место в списке самых дорогих автопроизводителей в мире — пропустив вперёд лишь Теслу и Тойоту, и в три раза обогнав Volkswagen Group! Успех?

Как в анекдоте: «Да, но есть один нюанс». На первый взгляд, картина по итогам 2023 года выглядит оптимистично: компания реализовала 34 855 электромобилей. Это ниже плановых 40 тысяч машин, но само по себе вроде бы не даёт причин для беспокойства: скажем, Tesla в начале пути продавала меньше — в 2014-м, в первый полный год производства, это было 28325 машин.

А теперь тот самый нюанс. Судя по данным регистраций, в США было реализовано всего лишь 265 Винфастов. Ничтожная цифра! Причём по задекларированному объёму выручки выходит, что машины продавались с огромными скидками — в среднем за 25,1 тысячи долларов при официально рекомендованной цене в 35–45 тысяч. Немного приличнее показатели по Канаде — там продано 542 электромобиля (сказались государственные субсидии).

© Скриншот удалённого видео. Hunterbrook Media/X.com/Youtube

А подавляющее большинство машин было продано во Вьетнаме (модели VF e34 и VF5, более компактные и доступные). Вы спросите: чем плох домашний рынок — ведь главное, что это принесло компании прибыль?

© Vinfast

© Vinfast

Но выглядит это невероятно — продать свыше тридцати тысяч недешёвых электромобилей в стране, где главные рыночные хиты расходятся меньшими тиражами! Например, бюджетный минивэн Mitsubishi Xpander (19 740 шт.), седанчик класса B Hyundai Accent (17 452 шт.) или кроссовер Mazda CX-5 (16 808 шт.).

© Hunterbrook media

© Hunterbrook media

Объяснение «коммерческому чуду» простое — 72% Винфастов были переданы на баланс таксомоторной компании GSM (Green and Smart Mobility). Которая... тоже принадлежит Фам Нят Выонгу. И это только полбеды — журналисты из расследовательского проекта Hunterbrook Media выяснили, что сотни принадлежащих GSM электромобилей не работают, а просто стоят на площадках, собирая пыль! Они нашли на YouTube никем особенно не замеченный ролик про такую стоянку, и смогли разыскать на спутниковых снимках два отстойника (возможно, их больше).

© Hunterbrook media

В свою очередь, журналисты Reuters раскопали, что Vinfast продавал электромобили и другим компаниям из бизнес-империи Фам Нят Выонга: девелоперу Vinhomes — на 57 миллионов долларов (покупателям недвижимости предлагали электромобиль в подарок) и материнской Vingroup — на 1 миллион долларов. Выходит, что ради быстрого роста показателей структуры Фам Нят Выонга чуть ли не все электромобили продавали самим себе!

Всё выше и выше

А ведь на текущий 2024 год планы у компании ещё выше: предполагается продать 100 тысяч электромобилей. Уже очевидно, что достичь отметки не удастся... (И здесь мы даже не говорим о замедлении роста спроса на электромобили в США).

© Vinfast

© Vinfast

Получается, что одна из бед Винфаста — в неразвитости и малом размере вьетнамского авторынка. Это китайские производители могли набивать шишки, расти и зарабатывать деньги на громадном и постоянно растущем домашнем рынке, а уж потом устраивать зарубежную экспансию. А вот общая ёмкость вьетнамского рынка в прошедшем году составила лишь 369 431 автомобилей. Так что у вьетнамцев с их экспортной программой фактически нет права на ошибку — пан или пропал...

Чтобы как-то нарастить показатели в США, Vinfast с января принялся демпинговать — крупный кроссовер VF8 сдают в лизинг за 249 долларов в месяц на 3 года с первоначальным взносом 944 доллара (при годовом пробеге 10 тысяч миль). Стоимость для клиента разом снизили на 48%. По данным американского портала Cars Direct, это самое дешёвое предложение на рынка лизинга во всей стране!

Обещанное строительство четырёхмиллиардного завода в Северной Каролине так и застопорилось на этапе земляных работ. А руководство компании выкатило новый амбициозный план — организовать производственную площадку в Индии, в штате Тамил Наду, вложив в её создание 500 миллионов долларов в течение пяти лет.

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

На этом фоне неудивительно, что компания за прошедший год потеряла 551,6 миллионов долларов (+7,3% к предыдущему году). А рыночная капитализация Винфаста после всплеска первых недель обвалилась на 97%, к концу апреля 2024 года опустившись ниже 6 миллиардов долларов (акции торговались ниже 2,5 долларов).

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

Для поддержания компании на плаву Фам Нят Выонгу за прошедший год пришлось вложить около двух миллиардов долларов собственных средств и лично встать во главе Vinfast, отстранив предыдущего топ-менеджера. Вся эта история уже серьёзно подорвала состояние бизнесмена...

А в прессе обсуждают случаи, кхм, «антикризисного пиара» по-вьетнамски. В прошлом декабре полиция города Хошимин задержала 37-летнего блогера Сонни Трана, писавшего в соцсетях о финансовых проблемах компании. Мужчину на протяжении 35 часов допрашивали по поводу его критики Vinfast, а ещё провели обыск дома, изъяв всю электронику — силовики ссылались на статью 331 уголовного кодекса, которая касается нанесения ущерба интересам частных лиц, компаний или государства.

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

© Vinfast

Не знаю, чем всё кончится для Винфаста: лично у меня прогноз пессимистичный. Но даже если всё сложится хорошо — Фам Нят Выонгу удастся выпутаться из проблем, и вывести Vinfast хотя бы на уровень операционной безубыточности — то мировую экспансию придётся надолго отложить.