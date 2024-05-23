Lada Granta вошла в топ-10 лидеров вторичного авторынка

Подержанный седан Lada Granta стал популярнее вазовской "десятки", однако до лидеров вторичного авторынка - Lada 2107 и Lada 114 - ему еще далеко. Впрочем, в будущем "Гранта" вполне может рассчитывать на первенство, ведь на рынке новых машин она является абсолютным бестселлером.

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Стабильность превыше всего

Продажи автомобилей с пробегом продолжают "набирать обороты", второй месяц подряд превышая полумиллионную отметку. По данным агентства "Автостат", в апреле россияне купили 509,5 тыс. подержанных машин - это на 3% выше показателя годичной давности и на 2% больше, чем месяцем ранее. Несмотря на то, что положительная динамика наблюдается с февраля, по итогам четырех месяцев 2024-го вторичный авторынок пока еще остается в отрицательной зоне - 1 млн 735,8 тыс. единиц (-1%).

Четверть вторичного авторынка приходится на отечественную марку Lada - в апреле было продано 127,3 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+20%). Второе место, почти с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 52,6 тыс. единиц (-10%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,1 тыс. шт., +4%) и Hyundai (27,3 тыс. шт., -1%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 24,1 тыс. реализованных машин (-9%).

Как отмечает директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник, на самом деле вторичный авторынок в апреле вырос незначительно по отношению к марту 2024 года - всего на 2%, в то время, как в предыдущие месяцы демонстрировал стабильный 20-процентный рост. Причиной для этого стали, прежде всего, действующие специальные предложения у дилеров новых автомобилей на приобретение моделей как 2023 года выпуска, так и текущего.

"Еще одной предпосылкой для снижения динамики продаж стал дефицит ликвидных авто с пробегом. В основном россияне предпочитают трехлетние машины стоимостью 2-4 млн рублей, но таких вариантов на вторичном рынке становится все меньше. Это связано с низким уровнем продаж в сегменте новых авто в 2022-2023 гг.

Ограничения на ввоз ликвидных авто с пробегом из-за рубежа тоже сыграли роль в сокращении ассортимента вторичного рынка. Помимо ужесточения правил растаможки и роста утилизационного сбора, многие страны отказываются импортировать в Россию свои автомобили. Например, Япония ограничила поставку машин с мотором объемом более 1,9 литра, соответственно, российские потребители лишились возможности приобрести такие модели как Honda Civic, Suzuki SX4, Mazda CX-3 и другие", - комментирует Максим Солодовник.

"Гранта" идёт на обгон

Самой популярной моделью с пробегом третий месяц подряд становится седан Lada 2107 с показателем 12,3 тыс. машин (+47%). Вторую строчку "пьедестала почета" сохраняет хэтчбек Lada 114 - в апреле его выбрали 10,8 тыс. покупателей (+11%), гласят данные "Автостата". Лидером среди подержанных иномарок остается Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 10,3 тыс. экземпляров (+7%). Чуть меньший результат показал Hyundai Solaris - 10 тыс. реализованных автомобилей (+4%). Замыкает топ-5 бестселлеров вторичного авторынка по-прежнему Ford Focus, который нашел 9,2 тыс. новых владельцев (-10%).

Стоит также отметить, что в десятку лидеров вошел подержанный седан Lada Granta, чья реализация увеличилась на 6% до 7,2 тыс. машин. Это позволило модели обогнать вазовскую "десятку", на которой остановили свой выбор 7,1 тыс. покупателей (+13%). При этом если на рынке новых автомобилей "Гранта" в последние годы является безусловным рекордсменом, то на "вторичке" она пока занимает лишь девятое место в рейтинге продаж.

По словам Максима Солодовника, несмотря на то, что в апреле Lada Granta и Lada Vesta с пробегом подешевели на 5-18%, россияне предпочитают приобретать более простые версии продукции АвтоВАЗа - Lada 2107 и Lada 114. С запчастями для них и обслуживанием меньше проблем, чем для более свежих моделей.

В свою очередь, директор направления Автомобили с пробегом сети дилерских центров "Прагматика" Александр Сурков считает, что в перспективе Lada Granta может претендовать на первенство среди подержанных машин с учетом большого объемом парка данных автомобилей и при сохранении позиций драйвера продаж в модельном ряду АвтоВАЗа.

Цены катятся назад

Согласно оценкам "Автостата", средняя цена подержанного легкового автомобиля в апреле 2024 года составила 1 млн 570,4 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с мартом автомобили с пробегом в нашей стране подешевели в среднем на 2% или 26 тыс. рублей, падая второй месяц подряд. Если же сравнивать апрельский результат с тем, что был год назад (в середине весны 2023-го), то с тех пор подержанные машины подорожали в среднем на 11%, что в денежном выражении соответствует сумме в 154 тыс. рублей.

Как считает руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, рост предложения на рынке новых машин способствует снижению цен на "вторичке". Дальнейшая динамика средней стоимости автомобилей с пробегом будет зависеть от ситуации в сегменте новых машин. По этой причине фокус внимания россиян может сместиться на вторичный рынок и стимулировать рост цен на авто с пробегом в связи с повышенным спросом.