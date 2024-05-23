Lada Granta вошла в топ-10 лидеров вторичного авторынка
Подержанный седан Lada Granta стал популярнее вазовской "десятки", однако до лидеров вторичного авторынка - Lada 2107 и Lada 114 - ему еще далеко. Впрочем, в будущем "Гранта" вполне может рассчитывать на первенство, ведь на рынке новых машин она является абсолютным бестселлером.
Стабильность превыше всего
Продажи автомобилей с пробегом продолжают "набирать обороты", второй месяц подряд превышая полумиллионную отметку. По данным агентства "Автостат", в апреле россияне купили 509,5 тыс. подержанных машин - это на 3% выше показателя годичной давности и на 2% больше, чем месяцем ранее. Несмотря на то, что положительная динамика наблюдается с февраля, по итогам четырех месяцев 2024-го вторичный авторынок пока еще остается в отрицательной зоне - 1 млн 735,8 тыс. единиц (-1%).
Четверть вторичного авторынка приходится на отечественную марку Lada - в апреле было продано 127,3 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+20%). Второе место, почти с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 52,6 тыс. единиц (-10%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,1 тыс. шт., +4%) и Hyundai (27,3 тыс. шт., -1%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 24,1 тыс. реализованных машин (-9%).
Как отмечает директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник, на самом деле вторичный авторынок в апреле вырос незначительно по отношению к марту 2024 года - всего на 2%, в то время, как в предыдущие месяцы демонстрировал стабильный 20-процентный рост. Причиной для этого стали, прежде всего, действующие специальные предложения у дилеров новых автомобилей на приобретение моделей как 2023 года выпуска, так и текущего.
"Еще одной предпосылкой для снижения динамики продаж стал дефицит ликвидных авто с пробегом. В основном россияне предпочитают трехлетние машины стоимостью 2-4 млн рублей, но таких вариантов на вторичном рынке становится все меньше. Это связано с низким уровнем продаж в сегменте новых авто в 2022-2023 гг.
Ограничения на ввоз ликвидных авто с пробегом из-за рубежа тоже сыграли роль в сокращении ассортимента вторичного рынка. Помимо ужесточения правил растаможки и роста утилизационного сбора, многие страны отказываются импортировать в Россию свои автомобили. Например, Япония ограничила поставку машин с мотором объемом более 1,9 литра, соответственно, российские потребители лишились возможности приобрести такие модели как Honda Civic, Suzuki SX4, Mazda CX-3 и другие", - комментирует Максим Солодовник.
"Гранта" идёт на обгон
Самой популярной моделью с пробегом третий месяц подряд становится седан Lada 2107 с показателем 12,3 тыс. машин (+47%). Вторую строчку "пьедестала почета" сохраняет хэтчбек Lada 114 - в апреле его выбрали 10,8 тыс. покупателей (+11%), гласят данные "Автостата". Лидером среди подержанных иномарок остается Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 10,3 тыс. экземпляров (+7%). Чуть меньший результат показал Hyundai Solaris - 10 тыс. реализованных автомобилей (+4%). Замыкает топ-5 бестселлеров вторичного авторынка по-прежнему Ford Focus, который нашел 9,2 тыс. новых владельцев (-10%).
Стоит также отметить, что в десятку лидеров вошел подержанный седан Lada Granta, чья реализация увеличилась на 6% до 7,2 тыс. машин. Это позволило модели обогнать вазовскую "десятку", на которой остановили свой выбор 7,1 тыс. покупателей (+13%). При этом если на рынке новых автомобилей "Гранта" в последние годы является безусловным рекордсменом, то на "вторичке" она пока занимает лишь девятое место в рейтинге продаж.
По словам Максима Солодовника, несмотря на то, что в апреле Lada Granta и Lada Vesta с пробегом подешевели на 5-18%, россияне предпочитают приобретать более простые версии продукции АвтоВАЗа - Lada 2107 и Lada 114. С запчастями для них и обслуживанием меньше проблем, чем для более свежих моделей.
В свою очередь, директор направления Автомобили с пробегом сети дилерских центров "Прагматика" Александр Сурков считает, что в перспективе Lada Granta может претендовать на первенство среди подержанных машин с учетом большого объемом парка данных автомобилей и при сохранении позиций драйвера продаж в модельном ряду АвтоВАЗа.
Цены катятся назад
Согласно оценкам "Автостата", средняя цена подержанного легкового автомобиля в апреле 2024 года составила 1 млн 570,4 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с мартом автомобили с пробегом в нашей стране подешевели в среднем на 2% или 26 тыс. рублей, падая второй месяц подряд. Если же сравнивать апрельский результат с тем, что был год назад (в середине весны 2023-го), то с тех пор подержанные машины подорожали в среднем на 11%, что в денежном выражении соответствует сумме в 154 тыс. рублей.
Как считает руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, рост предложения на рынке новых машин способствует снижению цен на "вторичке". Дальнейшая динамика средней стоимости автомобилей с пробегом будет зависеть от ситуации в сегменте новых машин. По этой причине фокус внимания россиян может сместиться на вторичный рынок и стимулировать рост цен на авто с пробегом в связи с повышенным спросом.
"Однако многое будет зависеть от ликвидности машин - чем она выше, тем будет дороже. В условиях экономической нестабильности многие россияне отказываются продавать имеющийся автомобиль, в связи с чем срок владения увеличивается до 7 лет. А число планирующих обновить автомобиль в течение следующих 5 лет, наоборот, снижается - до 78% по сравнению с показателем 2021 года. Поэтому ожидать большого количества ликвидных авто на вторичном рынке не стоит. Только если это буду ввезенные автомобили, но их цена будет уже включать повышенное таможенное оформление. Соответственно, можно надеяться, что автомобили с пробегом не подорожают в ближайшее время, если только в сегменте новых машин не возникнет дефицита или резкого повышения прайсов", - резюмируют Максим Давиденко.