Врач рассказал, после какого заболевания водителю не продлят права на авто

После перенесенного инсульта водителю может быть противопоказано садиться за руль. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова.

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«Физическая слабость, снижение скорости реакции, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта влияют на способность управлять автомобилем. В связи с этим очень важно дать центральной нервной системе время на восстановление, поэтому после легкого инсульта рекомендуется подождать не менее месяца, прежде чем вернуться на дорогу. Однако ожидание может быть дольше, если инсульт или его последствия более серьезные», — пояснила специалист.

Гапонова добавила, что у 5-10% людей, переживших инсульт, начинаются приступы эпилепсии. По словам невролога, эпилепсия — это абсолютное противопоказание к вождению машины любой категории. Соответственно при медкомиссии для продления водительского удостоверения водитель с таким заболеванием не получит разрешение на управление автомобилем.