Россияне стали меньше тратить на покупку новых автомобилей

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в апреле 2024 года снизились на 13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование банка «Открытие» и агентства «Автостат».

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«В середине весны жители РФ потратили на покупку новых машин 431,3 млрд рублей, что в 2,1 раза выше уровня годичной давности (208,3 млрд рублей в апреле 2023 г.), но на 13,1% меньше, чем месяцем ранее (496,2 млрд рублей в марте 2024 года)», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что причиной снижения стало сокращение объема реализации новых легковых машин.

До этого стало известно, что в апреле 2024 года на российском рынке было продано 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей – на 1,5% больше, чем в марте, и на 2,8% больше результата апреля 2023 года.

Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в апреле стал седан Lada-2107 («Семерка»), удержавший лидерство уже третий месяц подряд. На втором месте оказался хетчбэк Lada-2114 «Самара-2» (10,8 тыс. шт.).

На третьем и четвертом местах находятся Kia Rio (10,3 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10 тыс. шт.), а замкнул топ-5 Ford Focus, подержанные экземпляры которого нашли в апреле 9,2 тыс. владельцев.