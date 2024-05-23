Автоэксперт назвал топ-5 российских машин

Российские машины в 2023 году заняли 32% рынка. Чаще всего покупали Lada и УАЗы. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" назвал топ-5 российских моделей прямо сейчас.

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"На пятое место я бы поставил Lada Niva Legend. С одной стороны, это заслуженный автомобиль с большой историей, который уже должен был давно покинуть конвейер, однако спрос на эту модель по-прежнему высок. И все благодаря удачному сочетанию цены и потребительских качеств для специфических условий эксплуатации.

На четвертое место можно разместить "Москвич 3". Почему? Это удачный пример организации производства современных автомобилей практически с нуля. И что самое главное, бренд развивается, переходя от простой крупноузловой сборки к высокотехнологичному производству полного цикла. Посмотрим, удастся ли новому "Москвичу" добиться и коммерческих успехов.

На третьем месте - Aurus Senat. В этом автомобиле используется большое количество самых современных технологий мобильности. И, по сути, Aurus является неплохим примером "одомашнивания" передовых мировых разработок коллективом НАМИ. Да, массовой эту модель не назовешь, но ее главным плюсом является вывод отечественного автопрома на качественно иной уровень.

На второе место я бы поставил Lada Granta, так как это самый доступный по цене седан из выпускающихся на сегодняшний день на территории России. Фактически, именно этот автомобиль предлагает самую низкую входную стоимость на современном рынке мобильности.

Безусловным лидером как по длительности производства так и по степени локализации является УАЗ "Буханка". Эта машина родилась в эпоху СССР. При это она не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов", - отметил специалист.

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