Россиянам урежут выплаты по ОСАГО из-за подержанных деталей

Российские страховщики хотят заставить клиентов ремонтировать свои автомобили запчастями с автопомоек, чтобы добиться снижения денежных компенсаций. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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По его словам, подобные денежные компенсации страховщики вынуждены отдавать клиентам по закону при урегулировании ДТП в системе ОСАГО. Однако они всяческими способами стараются занижать эти суммы. Возможная реформа по ОСАГО — один из таких путей.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», — пояснил Радько.

Согласно данным юриста, в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин.

20 мая стало известно, что страховщики подготовили обоснование для ремонта по ОСАГО запчастями с разбитых и изношенных автомобилей. Лоббировать внедрение в законодательство этой инициативы они планируют в 2024 году.