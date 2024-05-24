В России машино-места за год подорожали до миллиона рублей

Машино-места в подземных и наземных многоуровневых паркингах в крупных городах России за год подорожали на 18%. Об этом сообщает "РИА Недвижимость" со ссылкой на руководителя категории коммерческой недвижимости "Авито" Олега Изотова. По его словам, сильнее всего стоимость машино-мест увеличилась в Екатеринбурге - на 81%, до 1,3 млн рублей, в также в Перми (+50%) и Красноярске (+34%). В Москве прирост составил 18% (цена увеличилась до 1,4 млн рублей), Санкт-Петербург - на 11% (до 890 тыс. рублей). По словам эксперта, прирост цен обусловлен повышением спроса на данный формат недвижимости. До этого стало известно, что с 22 февраля 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час. Для резидентов парковка остается бесплатной. Кроме того, в Москве с 15 октября 2023 года подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%).

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