Эксперт рассказал, как правильно выбрать Kia Mohave с пробегом

У вас есть два миллиона рублей и нужен настоящий внедорожник? Новый УАЗ Патриот с парой «наворотов по месту» или... или подержанная иномарка, полагает эксперт «За рулем» Александр Виноградов и предлагает к рассмотрению четыре варианта. Один из не самых очевидных – Kia Mohave.

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Да, он не идеален, но в качестве обозначенной альтернативы – довольно интересен, ведь собственный набор положительных качеств у него все же довольно велик. Кожа салона может потребовать перетяжки к 200 тысячам км, по кузову возможна коррозия под хромом, но в целом...

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: