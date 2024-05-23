Назван класс автомобилей, которого скоро могут лишиться россияне

Еще одна «лазейка», которая пока позволяет россиянам привозить дорогие люксовые автомобили для себя и под заказ, скоро может закрыться. По данным Financial Times, в новый пакет санкций Евросоюза может войти запрет на экспорт машин класса люкс в Белоруссию.

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Как отмечает издание, с января 2022-го по январь 2024 года ежемесячный поток транспортных средств и запчастей из ЕС в Белоруссию вырос более чем в пять раз — с 50 млн до 268 млн долларов. Сильнее всего увеличился экспорт самых дорогих автомобилей, на которые как раз распространяются санкции ЕС против России.

Чаще всего такие машины ввозятся в Белоруссию из Польши и Германии, и европейские таможенники считают белорусские компании ключевым звеном в российских цепочках обхода санкций. Только в прошлом году, по данным FT, через белорусских посредников в Россию поступило не менее 28 автомобилей Mercedes-Maybach средней стоимостью 217 тыс. долларов или 19,6 млн рублей.

Напомним, в рамках предыдущих пакетов санкций Евросоюз уже запретил экспорт в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро (4,9 млн рублей), а в июне 2023 года запрет распространили на все новые и подержанные машины с моторами объемом более 1,9 л, электрокары и гибриды вне зависимости от их цен.