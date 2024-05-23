Cредняя стоимость автозапчастей по новому справочнику может снизиться на 4%

В новых справочниках средняя стоимость запчастей по ОСАГО может снизиться на 4%.

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Дело в том, что они сформированы по новой методике оценки стоимости запчастей, утвержденной Центробанком. Эта методика позволила учитывать реальные рыночные цены на детали, в том числе - на "праворульные" автомобили, популярные на Дальнем Востоке. А это сделало расчет стоимости запчастей для них более справедливым. По предварительным оценкам РСА, в целом снижение по всем запчастям в справочнике составит около 4%, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Он отметил, что в справочнике появились тысячи новых позиций со средними ценами на запчасти к "праворульным" машинам, а расчет стоимости ремонта таких автомобилей, который проводится при определении размера выплаты по ОСАГО, стал гораздо более корректным.

Евгений Уфимцев напомнил, что в результате вступления в силу новых поправок в Единую методику РСА получил возможность проводить базовое исследование рынка запчастей не только в Московском регионе, но и в Приморском крае, где структура авторынка заметно отличается, а это значит, что отличается и рынок автозапчастей - как в части цен, так и по номенклатуре.