Стало известно, почему летом ломается аккумулятор в автомобиле

Автомобильные аккумуляторы боятся летней жары ничуть не меньше, чем заморозков зимой. Об этом сообщает журнал «За рулем».

© Газета.ру

К примеру, высокие температуры воздуха летом ускоряют процессы коррозии и разрядки аккумулятора. Как следствие, ее срок службы уменьшается. Также издание указывает, что многие водители используют термочехол для батареи не по назначению — считается, что это приспособление якобы защищает АКБ в морозы. Однако на самом деле это миф. А вот летом термочехол может пригодиться, поскольку он защищает аккумулятор от перегрева из-за работающего горячего мотора, отмечает издание.

Другая проблема, которая может случиться с АКБ летом — это окисление выводов. Так, при испарении вода «забирает» и пары кислоты, приводя к появлению окисной пленки. При запуске она разогревается и наносит еще более сильный ущерб аккумулятору.

В заключении издание подчеркивает, что батарея в авто скорее может сломаться от жары, чем от холода, потому что высокие температуры увеличивают интенсивность химических реакций, которые происходят в аккумуляторе.

До этого стало известно, что в подвеске автомобиля чаще всего выходят из строя амортизаторы и пружины. По словам автоэкспертов, изношенные детали могут стать причиной серьезной аварии. На фоне чрезмерных нагрузок или ударов пружины могут ломаться или проседать. Это приводит к неравномерному распределению веса, что влияет на управляемость и повышает риск опрокидывания, сказал эксперт.

Еще одна категория распространенных проблем с подвеской — это износ шаровых опор. Эти детали соединяют рычаги подвески с колесами. Их износ приводит к люфту и ухудшению управляемости автомобиля.