Юрист назвал простые способы, чтобы избежать эвакуации автомобиля

Россиянам назвали простые способы, чтобы избежать эвакуации автомобиля
Существуют несколько способов, которые могут позволить водителям избежать эвакуации автомобиля на штрафстоянку или оспорить ее. Об этом порталу «Авто Mail.ru» рассказал юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист №1» Григорий Колпаков.
«Эвакуация ТС незаконна, если сотрудник полиции не оформил протокол задержания ТС до момента начала эвакуации автомобиля. В данном случае надо зафиксировать нарушение на видео и подать жалобу на постановление ГИБДД о наложении штрафа за допущенное нарушение», — отметил эксперт.
В случае, если решение о наложении штрафа отменят, то можно взыскать затраты на отправку машины на штрафстоянку. По словам Колпакова, чтобы оспорить эвакуацию, нужно собрать доказательства своей невиновности. После этого следует подать жалобу на постановление в течение 10 дней.
Еще один момент, о котором часто забывают водители, — эвакуация автомобиля незаконна, если ее владелец успел подойти к машине до ее окончания. В таком случае авто следует немедленно вернуть. При этом штраф за парковку остается в силе.
До этого сообщалось, что российские страховщики хотят заставить клиентов ремонтировать свои автомобили запчастями с автопомоек, чтобы добиться снижения денежных компенсаций. По словам автоюристов, подобные выплаты они вынуждены отдавать людям по закону при урегулировании ДТП в системе ОСАГО. Однако страховщики всяческими способами стараются занижать сумму компенсаций. Возможная реформа по ОСАГО — один из таких путей.