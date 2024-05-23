Евросоюз может запретить поставлять в Белоруссию премиальные автомобили

Соответствующий запрет, как ожидается, может появиться в новом пакете антироссийских санкций. О возможном запрете экспорта люксовых машин в союзное государство сообщило издание Financial Times. Сегодня европейские автопроизводители без каких-либо проблем продают премиальные транспортные средства в Белоруссию. При этом за последние два года поток автомобилей из ЕС вырос в пять раз.

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В январе 2022 года европейские страны экспортировали в Белоруссию автомобилей на 50 миллионов долларов. Спустя два года поток машин вырос до 268 миллионов долларов. Причем наибольшим спросом пользуются дорогие модели, которые запрещено поставлять в Россию. Больше всего премиальных транспортных средств поставляют в Белоруссию из Польши и Германии.

Европейские таможенники считают, что с помощью Белоруссии Россия обходит существующие санкции. По данным Financial Times, только за прошлый год в нашу страну из союзного государства привезли 28 автомобилей Maybach, средняя стоимость которых составляет 217 000 долларов (около 19,5 миллионов рублей). При этом экспорт дорогих машин запрещен в Россию с 2022 года.

В начале апреля власти Японии расширили список запрещенных к поставке в Россию товаров. В перечень попали моторные масла, а также аккумуляторные батареи для электрокаров.