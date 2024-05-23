Эксперт считает, что россияне проваливают экзамены на права из-за плохих автошкол

Многие кандидаты в водители не могут сдать экзамен на права в ГИБДД с первого раза из-за плохой подготовки в автошколах. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал автоинструктор, блогер Сергей Моряхин.

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«Основные проблемы у кандидатов в водители связаны с технической подготовкой. Качество занятий в автошколах сегодня хромает, подготовка часто плохая. Немногие из учеников берут дополнительные занятия. В итоге на сдаче экзамена оказывается, что кандидат банально не умеет делать простейшие маневры. При этом список этих упражнений не засекречен, он есть в открытом доступе», — пояснил он.

Также Моряхин отметил, что у многих учеников начинается паника, когда они видят человека в погонах на экзамене. Из-за стресса кандидат делает хаотичный набор движений и сыпется на глупейших ошибках. Вместе эти причины становятся ключевым фактором в том, почему так много россиян не могут сдать на права с первого раза, подчеркнул специалист.