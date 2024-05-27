Bugatti известного американского комика выставлена на аукцион

На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставлена Bugatti Veyron, которая ранее принадлежала американскому комику Трейси Моргану, известному по работе в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и ролью в ситкоме «Студия 30».

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Речь идёт о Bugatti Veyron 16.4 2008 года выпуска — 143-м из 252 выпущенных купе и 1 из 76 машин, предназначенных для американского рынка. Морган приобрёл автомобиль в 2017 году и владел им до 2020-го. Известно, что у Моргана было две Bugatti, но вторую — 2012 года выпуска — он повредил в ДТП.

Bugatti Veyron 16.4 выпускалась с 2005 по 2011 год. Под капотом у машины 8-литровый двигатель W16 мощностью 1001 л. с. Максимальная скорость машины составляет 408,47 км/ч, а до 100 км/ч она разгоняется за 2,46 секунды.

Торги за Bugatti Моргана продлятся до 1 июня 2024 года. На момент написания заметки самая большая ставка за лот составляет $ 697 тыс.