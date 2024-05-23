Подсчитано, сколько может стоить каско на новую «Волгу»

На этот вопрос «Российской газете» ответили в «Росгосстрахе». По предварительным подсчетам страховых специалистов, которым озвучили лишь ориентировочные цены трех новинок российского автопрома, для большинства водителей годовой полис добровольного автострахования поначалу обойдется примерно в 70—85 тысяч рублей. В дальнейшем тарифы будут зависеть от уровня локализации производства и, следовательно, доступности и стоимости запчастей.

Под возрожденной маркой Volga в Нижнем Новгороде будут собирать несколько моделей — премьера трех из них состоялась на днях. Это седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все три перечисленных автомобиля представляют собой перелицованные машины китайской Changan: в седане C40 опознали Changan Raeton Plus, а в кроссоверах K30 и K40 — Oshan X5 Plus и Uni-Z соответственно.

Все три новые «Волги» оснащены связкой бензинового мотора мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. В список оснащения входят мультимедийная система с доступом к локальным сервисам и комплекс электронных ассистентов.

Согласно планам нижегородского завода, первые серийные экземпляры Volga сойдут с конвейера уже в 2024 году, а в следующем году запустят полный цикл производства. По предварительным оценкам, седан C40 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей, кроссовер K30 — 2,5-3 миллиона в зависимости от комплектации, а флагманский SUV K40 — 3-3,5 миллиона рублей.

В Росгосстрахе отметили, что сейчас по понятным причинам большинство новых договоров автострахования оформляют покупатели продукции АвтоВАЗа и различных китайских марок. В то же время есть в портфеле компании и договоры с владельцами старых «Волг». Таких насчитывается 12 человек, и они являются клиентами этой страховой компании уже более 20 лет.