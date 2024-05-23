Эксперт рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе

Эксперт "ЗР" рассказал, о чем говорит высокий уровень масла в двигателе
Алексей Ревин рассмотрел несколько причин того, почему при рекомендованном производителем объёме залитого масла его уровень оказывается выше. Также эксперт журнала "За рулём" рассказал, чем это может грозить для здоровья авто.
Во-первых, стоит заглянуть в инструкцию и посмотреть рекомендации производителя по измерению уровня масла в двигателе. Как правило, процедура производится на горизонтальной поверхности, после прогрева мотора и спустя пять минут после того, как его заглушили. Неправильная методика измерения может дать неточные результаты.
Во-вторых, причиной повышенного количества уровня масла в силовом агрегате может стать мятый поддон.
"Объем поддона уменьшился не меньше, чем на литр, а куда "вылезет" избыток масла? Причем маслоприемник может и уцелеть, а потому будет продолжать подавать масло к насосу", - говорится в подписи к фото с сильно помятым поддоном.
В-третьих, уровень масла может увеличиться из-за того, что в масло попадает топливо из-за неисправного насоса или из-за редких поездок, например, зимой. В последнем случае всё объясняется тем, что форсунки подают большое количество топлива, которое просачивается в поддон и не успевает испариться. Попадание бензина в масло ухудшает его смазочные свойства.
Ещё одна причина - попадание в масло антифриза, который тяжелее масла и скапливается на самом дне.
"Такое возможно при трещинах в головке блока цилиндров, самом блоке или при негерметичности теплообменника "масло-антифриз", который применяется на многих современных автомобилях", - объясняет эксперт.
Если в масло попадает топливо или антифриз, то эксплуатацию автомобиля следует остановить до устранения проблемы.
Пятая причина повышенного уровня масла - долив, но не простой, а мошеннический, когда перед продажей авто для маскировки низкого давления в системе смазки доливают самое вязкое из возможных масел, не откачивая старого. Эксперт рекомендует не рассматривать такой автомобиль к покупке.
Ранее "Российская газета" рассказала, почему после процедуры замены масла может застучать двигатель.