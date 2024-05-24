Какие дизельные автомобили с пробегом выбрать в России

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали актуальные предложения на собственной платформе и назвали "Российской газете" самые широко представленные марки и модели подержанных автомобилей с дизельными двигателями, а также размер медианных ценников на их покупку.

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Дизельные машины составляют 6% от совокупного предложения автомобилей в "СберАвто". Из них 73% - подержанные, а 27% - новые авто. Среди моделей с пробегом больше всего BMW (19% от всех подержанных авто с дизельными двигателями на рынке), Mercedes-Benz (13%) и Hyundai (9%).

Автомобили немецких производителей составляют 44% от числа всех дизельных автомобилей с пробегом, далее следуют южнокорейские (19%) и японские (15%) машины.

В список наиболее широко представленных моделей, из которых проще всего сделать выбор, вошли Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado и BMW X5. Медианные ценники на покупку этих автомобилей составляют 3 млн рублей, 4,17 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно. Медианный чек на покупку дизельного авто с пробегом за последние девять месяцев вырос на 14% и составил 3,2 млн рублей.

Большинство объявлений о продаже дизельных автомобилей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Самыми широко представленными на площадке брендами в столице стали BMW, Mercedes-Benz и Hyundai, медианный чек на покупку авто в рассматриваемой категории составляет 3,7 млн рублей.

В Санкт-Петербурге каждое третье объявление - о продаже дизельного автомобиля марки BMW, а каждое четвертое - Mercedes-Benz; на третьем месте по количеству объявлений Land Rover.

Медианный ценник достигает 3,35 млн рублей. Жителям Казани проще всего сделать выбор между автомобилями Mercedes-Benz, BMW, Kia и Toyota (3,25 млн рублей), а в Екатеринбурге отмечается наибольшее количество объявлений о продаже дизельных авто Hyundai, Volkswagen и Toyota (2,2 млн рублей).