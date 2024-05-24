5 автомобилей, которые лучше покупать подержанными, а не новыми

Подержанные автомобили — это всегда риск с точки зрения надёжности, поскольку вероятность возникновения проблем с ними значительно выше, чем с абсолютно новыми машинами. Тем не менее существует множество автомобилей, которые ценятся за надёжность и прочную конструкцию. Эти машины одинаково привлекательны как абсолютно новыми, так и спустя несколько лет, поэтому через какое-то время они кажутся даже более выгодной покупкой, когда цена на них падает.

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Honda Accord

Honda Accord — уважаемый семейный седан, который со временем становится только лучше. Это происходит благодаря постоянно совершенствующимся конструкторским и дизайнерским решениям Honda, а также привлекательному ценовому диапазону. Модель 2022 года не стала исключением из подхода Honda. Она может похвастаться стилем с намёком на спортивность, интерьером со множеством современных функций, передовыми системами безопасности.

По итогам 2023 года Accord вошёл в тройку лидеров самых беспроблемных и ликвидных машин.

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Audi A3

Седан Audi A3 — роскошный автомобиль с утончённым стилем как внутри, так и снаружи. Премиальные автомобили больше других страдают от быстрого устаревания технологий и потери стоимости. Но есть отличная новость: это означает, что на вторичке премиум можно купить по привлекательной цене. Например, Audi A3 в возрасте 1−3 лет будет стоить значительно ниже, чем новая, но за эти годы ещё не успеет растерять всех своих достоинств.

Внешний вид седана последних поколений ещё не успел устареть, интерьер тоже смотрится современным. Audi гордится своей премиальной отделкой, так что в салоне всё шикарно и правильно. Риск при покупке премиального автомобиля, особенно со спортивным уклоном, всегда присутствует, но стоимость по сравнению с новыми моделями, особенно недавно поставленными по параллельному импорту, делают A3 очень привлекательным выбором, несмотря на все риски.

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Hyundai Sonata

Элегантный автомобиль приводит свои аргументы в довольно конкурентной области семейных седанов. В конкурентной борьбе с Honda Accord и Toyota Corolla, Sonata пробила себе путь в сердца автомобилистов. Однако стоит учитывать, что Sonata популярна не только среди семей, но и среди таксистов — риски нарваться на автомобиль с огромным пробегом и юным возрастом весьма высок. Однако это тоже показатель надёжности: в такси не берут машины, которые без конца ломаются.

Sonata предлагает на выбор множество силовых агрегатов почти на любой запрос. Но в апреле подержанные Hyundai Sonata подорожали на 10,7% и стоят сейчас на российском рынке в среднем 2,8 млн рублей.

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Mazda3

Хэтчбек Mazda3 — просторный и элегантный автомобиль, на который оборачиваются, когда видят его на улицах. Плавные линии и стильный профиль передают ощущение зрелости, хотя характер езды вносит нотки спортивности, заложенные в ДНК модели. Mazda3 сохраняет то удовольствие от вождения с уверенным настроем и хорошо поставленными манерами, которое делает её популярной среди тех, кто ведёт активный образ жизни.

Покупателям доступны несколько вариантов силовых агрегатов, трансмиссий и коробок передач, что позволяет выбрать из широкого спектра вариантов Mazda3. В России автомобиль занял второе место в рейтинге наиболее популярных моделей с дизельным двигателем в возрасте более пяти лет с минимальным пробегом.

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Honda Civic

Японская модель представлена в двух типах кузова — хэтчбек и седан. Хэтчи менее популярны, чем седаны, но не из-за своих конструктивных особенностей или «болячек», а из-за большей склонности автомобилистов к типу кузова седан. К тому же на заднем сиденье инженерам удалось сделать больше места для ног, чем почти у всех конкурентов в сегменте.

Любой подержанный автомобиль должен пройти профессиональную проверку перед покупкой, но модели Honda обычно проходят её даже в подержанном виде. Это происходит благодаря легендарному качеству сборки и прочности конструкции японских автомобилей, что также объясняет их долговечность. Civic — отличный вариант даже для автомобиля с пробегом: привлекательный дизайн, удобный салон, отличные характеристики, высокая безопасность и отменная надёжность. Civic может стать идеальным автомобилем для тех, кто ищет комфорт по разумным ценам.