Короли степей и гор: быстрые пикапы

На рубеже восьмидесятых и девяностых американские компании ринулись переделывать пикапы разных мастей в «уличных бойцов». Так родился клан бестолковых и веселых машин для дебоша в субботу вечером — турбонаддувный GMC Syclone, редкий Shelby Dakota, полноразмерные Ford F-150 SVT Lightning и Chevrolet 454 SS с атмосферными «восьмёрками» и, наконец, квинтэссенция направления в лице «вайпертрака» Dodge Ram SRT-10 с 8,3-литровым V10 от суперкара Viper. Прошли десятилетия и концепция поменялась: теперь главное поле битва — земля. А также песок, гравий и камни.

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У современных рамных грузовиков из США, как правило, существует несколько уровней внедорожной подготовки. Мы не станем мелочиться и расскажем про топовые от каждого бренда.

Ram

До появления недавно ушедшего в историю Ram 1500 TRX законодателем жанра слыл Ford F-150 Raptor. Хитрые крайслеровские максималисты нанесли удар по оппоненту, пользуясь его «слабостью» — очень бодрой, но не безупречной с точки зрения имиджа 3,5-литровой «твинтурбошестеркой». Некоторых энтузиастов хлебом не корми, а дай восемь цилиндров. Под капот супер-Ram вкинули компрессорный V8 объемом 6,2 литра от маслкаров Dodge Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat. Беспрецедентные для сегмента 717 л.с. транслируются через восьмиступенчатую автоматическую коробку передачи полный привод.

© Ram

© Ram

© Ram

© Ram

Темперамент TRX поразительный — 97 км/ч (60 миль в час) за 4,5 секунды и «квотер» за 12,9 секунды. В дрэге монстр очень хорош, но его главный талант — умение невозмутимо пережевывать и перемалывать оффроуд. Для этого в наличии существенно более энергоемкая, нежели у обычных Ram 1500, подвеска с адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk e2 и расширенная на целых 152 мм колея. Смотрите и удивляйтесь: ход задних колес свыше 330 мм против 229 мм у базового «трака»!

© Ram

© Ram

Недавно представленный Ram 1500 RHO — это старый добрый метал в новой трактовке, и на открывшемся втором дыхании. Не тягучие баллады Metallica, а агрессивный скоростной Testament — послушайте и поймете, о чем я толкую! Снаружи спортпикап мимикрирует под TRX. Под капотом сопит рядная трехлитровая «шестерка» Hurricane («Ураган») с двумя турбокомпрессорами, которую можно встретить на рестайлинговых Ram 1500, новейшем Charger и полноразмерных Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer. Здесь она в версии High Output и раздута от души — до 547 л.с. и 706 Нм. Всяко пожиже отдачи TRX, а для упертых ортодоксальных фанатов V8 факт существования «полутора пакетиков сока», вероятно, трагедия и катастрофа.

© Ram

В действительности не страдающий зашоренностью потребитель получает сбалансированный характер за меньшую стоимость. Кстати, RHO отнюдь не флегматичный: проигрывает TRX 0,1 секунды до 97 км/ч и пару десятых на четверти мили. Еще немного занимательной арифметики: диаметр колес — 35 дюймов, дорожный просвет — 300 мм, глубина преодолеваемого брода превышает 810 мм. Кое в чем Ram RHO даже круче предка. Например, он способен буксировать более тяжелый прицеп (3,8 тонны) и предпочтительнее с точки зрения грузоподъемности (689 кг).

© Ram

© Ram

С дерзким заявлением производителя о «лучшем в классе салоне» сложно не согласиться — в этой части у Ram действительно все здорово. За львиной долей настроек придется нырнуть в красочное меню 14,5-дюймового вертикального «планшета» на центральной консоли. Переднего пассажира развлекает индивидуальный экранчик диагональю 10,25 дюймов.

Ford

Когда-то давно Raptor комплектовался безнаддувным V8 «шесть и два», а сейчас — 3,5-литровым шестицилиндровым EcoBoost с парой турбонагнетателей (456 л.с. и 691 Нм) и десятиступенчатым «автоматом». С точки зрения шасси он не промах — есть длинноходная подвеска, электронноуправляемые амортизаторы Fox Dual Live Valve, опциональные шины диаметром 37 дюймов, система выбора режимов движения Terrain Management с семью настройками.

© Ford

© Ford

После того, как TRX переписал пропорции добра и зла, фордовцы крепко призадумались: «А мы-то чем хуже?». И сделали Raptor R по рецепту конкурента. У суперкупе Mustang Shelby GT500 одолжили 5,2-литровую компрессорную «восьмерку» Predator. Ее немного придушили — с 771 л.с. примерно до 710 л.с., зато крутящий момент подрос с 847 Нм до 868 Нм.

© Ford

Лишь закоренелый фанат и знаток отличит «эрку» от «простого» Raptor по немногочисленным подсказкам вроде массивного горба на капоте и, разумеется, яростному клокотанию выхлопа. Но схожая внешность не означает, что машины за исключением двигателя идентичны. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач локально усилена (например, изменен гидротрансформатор), а передние пружины жестче на 5%. Дорожный просвет с «тридцать седьмыми» колесами гигантский — 333 мм.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Парни из Car and Driver протестировали Raptor R и выяснили, что он быстрее, чем TRX: 3,6 секунды до 97 км/ч. Что-то тут нечисто? В общем, да — часы начинают тикать после того, как автомобиль пройдет первый фут (около 30 см). Это связано со спецификой работы измерительного оборудования. С учетом так называемого 1-ft rollout выходит 3,9 секунды. К недостаткам причислена астрономическая цена свыше 100 тысяч долларов и невозможность заблокировать задний дифференциал в режиме 2WD.

© Ford

Кроме экстремальных F-150 на американском рынке представлен среднеразмерный Ranger Raptor. Доработан он комплексно, однако компания выпячивает подвеску, называя ее «сердцем каждого «Раптора»». В данном случае — алюминиевые передние рычаги, длинноходные компоненты заднего моста с механизмом Уатта, адаптивные амортизаторы Fox. Полный привод типа full-time, «понижайку» и блокировки межколесных дифференциалов ни с каким органом не ассоциируют, хотя без всего этого добра Ranger точно не был бы собой.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Не менее важную роль в инженерной композиции играет трехлитровая «твинтурбошестерка» EcoBoost (411 л.с. и 583 Нм) в сочетании с десятиступенчатым «автоматом». Плюс ездовые режимы и выхлопной тракт с регулировкой громкости звука (Quiet, Normal, Sport и Baja) под любое настроение и ситуацию.

Chevrolet/GMC

Большой Chevrolet Silverado в самом оффроудном исполнении несет претенциозный индекс ZR2. Напомним, что наиболее свирепые спорткары Corvette маркируются созвучно — ZR1. Но пикап другого поля ягода и дело не в одном лишь типе кузова: Silverado не является прямым соперником TRX и Raptor. Увы и ах! Полагаем, преданным фанатам сей печальный факт до лампочки, благо тюнеры всегда готовы взвинтить мощность до четырехзначных величин.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

ZR2 (схожим образом упакованный «дублер» GMC Sierra обозначается AT4X) на базе Silverado 1500 имеет 6,2-литровый бензиновый атмосферник (426 л.с.) или рядную турбодизельную «шестерку» Duramax (309 л.с.), десятиступенчатую автоматическую КП и полный привод. Классная фишка тяжелого Silverado HD (Heavy Duty) ZR2 — это опциональный дизель Duramax V8 объемом 6,6 литра (477 л.с. и 1322 Нм), с которым можно утащить за собой хоть небоскреб.

© Chevrolet/GMC

© Chevrolet/GMC

© Chevrolet/GMC

На пересеченной местности Chevy и родственный GMC доставят удовольствие, хотя вряд ли позволят мчать как умалишенный в темпе TRX. Здесь «всеядные» подвески, хитрые амортизаторы Multimatic DSSV с тремя камерами и тремя золотниковыми клапанами для контроля демпфирования, а также электронные блокировки межколесных дифференциалов. Дорожный просвет, углы въезда и съезда могли бы быть еще больше, если бы не 33-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT.

Отсутствие более крупных колес эксперты Car and Driver назвали одним из минусов наряду с недостаточно диким нравом. Среди преимуществ высокая плавность хода: Multimatic работают!

© Chevrolet

© Chevrolet

Младший Chevy Colorado привлекает прежде всего экстерьером с хищной передней частью и изящными гранями арок — словно сам Микеланджело отсек от кузова все лишнее. В гамму, как и у Silverado, входят вариации Z71 (увеличенный дорожный просвет, 18-дюймовые колеса, задний «самоблок»), Trail Boss (еще больше клиренс, расширена колея, шины внешним диаметром 32 дюйма).

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Топовая спецификация ZR2 — это все и по-максимуму. Подвеска дополнена амортизаторами Multimatic DSSV. Дорожный просвет достигает впечатляющих 272 мм, покрышки 33-дюймовые, а угол въезда — 38,3 градусов. За доплату предлагается пакет Desert Boss: шины с бедлоками, «скошенные» бамперы, дуга безопасности в кузове, дополнительная оптика.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Двигатель? К сожалению, Chevy ZR2 не отличается от Z71 и Trail Boss — ему положен тот же 2,7-литровый наддувный V6 с вполне достаточными 314 л.с.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Это еще не все! На вершине пищевой цепочки находится ZR2 Bison. У этого красавца с наружностью детеныша трофи-трака «тридцать пятые» грязевые колеса, клиренс 310 мм, отбойники Jounce Control Dampers, чтобы смягчать удары и дополнительные аксессуары от AEV. В общем, то что надо для рок-кроулинга без фанатизма и прочих экстремальных развлечений!

Toyota

На фоне полноразмерных монстров-соперников созданная малой кровью Toyota Tundra TRD Pro довольно скромна. Это касается как стайлинга, так и оснащения. Гибридная силовая установка i-Force Max неизменна — 3,4-литровая «твинтурбошестерка» и электромотор в пике развивают 443 л.с. и очень убедительные 790 Нм. Коробка передач автоматическая с десятью ступенями. TRD Pro не такая подрывная, как всякие «Рапторы», но резвая – набирает 97 км/ч за 6 секунд, согласно замерам Car and Driver.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Различий между спецверсией и исходным грузовиком с подключаемым полным приводом и понижающей передачей не сказать, что много. Ключевые — это кастомная подвеска с амортизаторами Fox (лифт передней часть на 28 мм), другой передний стабилизатор поперечной устойчивости, чуть «укороченный» рулевой механизм, стандартная система выбора режимов движения Multi-Terrain Select, внедорожный круиз-контроль Crawl Control, помощник спуска с горы и блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет — «всего» 229 мм.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

То ли американское крыло Toyota не особо горело желанием переделывать полноразмерную модель в нечто по-настоящему грозное а-ля Raptor из рациональных соображений, то ли не относилось к идее всерьез. Как бы то ни было, тойотофилам скучать не приходится — за Tundra отдувается среднеразмерная Tacoma. Она бывает в разных вариантах, однако самыми интересными в контексте нашего рассказа являются TRD Pro и Trailhunter. Первый — чтобы дубасить по пустыням. Второй — отправляться на поиски приключений вдали от цивилизации.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Оба среднеразмерных пикапа похожи: имеют гибридную систему i-Force Max (327–331 л.с.) с 2,4-литровой «турбочетверкой» и интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробка передач электромотором, подключаемый полный привод с понижающей передачей, размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости для увеличения артикуляции и блокировка заднего «диффа». Toyota посажены выше, обеим полагаются «тридцать третьи» шины Goodyear Territory R/T. Но если на TRD Pro стоят амортизаторы Fox Quick Switch 3 (QS3) с ручной регулировкой, то на Trailhunter — компоненты Old Man Emu.