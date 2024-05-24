Какие привычки водителей приводят к поломкам сцепления

Автомобилей с механической коробкой передач в России продаётся всё меньше. Но это вовсе не означает, что «ручная» трансмиссия перестала быть актуальной! Некоторые даже считают классическую «механику» более надёжным вариантом, чем любые «автоматы».

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Слабое место любой механической коробки — сцепление. Больше всего этому узлу вредит привычка всегда держать ногу на педали (пусть и в невыжатом состоянии). Здесь нужно понимать, что даже малейшее касание педали влечёт более быстрый выход элемента трансмиссии из строя.

Ещё один способ навредить сцеплению — начинать движение резко, а иногда — с пробуксовкой, пишет издание Naavtotrasse.ru. Резко бросать левую педаль тоже вредно. Это грозит ускоренным износом фрикционных дисков, плюс может закончиться поломкой демпферных пружин.

Между тем, раскрыто, какие детали подвески машин ломаются чаще всего. Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил, какие компоненты чаще всего выходят из строя и требуют замены. По его словам, изношенные комплектующие могут стать причиной аварии.