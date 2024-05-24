Россиян не устраивают цены на новые китайские автомобили

Россияне рассказали, чем их привлекают китайские автомобили, а также высказались о своём отношении к ценовой политике.

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Согласно результатам исследования каршеринг-сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, которые приводит "Газета.ru", 37% опрошенных считают, что "китайцы" имеют отличную технологичность и оснащение, 31% респондентов отметили современный дизайн, а 32% участников довольны ценовыми предложениями.

Примечательно, что почти половина из тех, кто за последние два года водил китайский автомобиль (62%), выбрал "китайца" в качестве личного транспорта - доля таких участников опроса составила 26%.

Также отмечается, что почти половина опрошенных (49%) поменяли свое отношение к китайскому автопрому за последние два года в лучшую сторону; 29% водителей сохранили нейтральное отношение, а 12% респондентов сообщили, что китайские машины их не устроили.

Ранее "РГ" рассказывала, что поставки авто из КНР в Россию увеличились на треть.