УАЗ специально доработал «Буханку» для нужд СВО

В автомобиле устанавливаются кронштейны и ремни, которые позволяют транспортировать четырех раненных бойцов на носилках. Кроме того, в машине можно транспортировать вооружённых военнослужащих, либо — 800 кг груза.

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Модель комплектуется 2,7-литровым 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 экологического класса «Евро-0» и китайской 5-ступенчатой «механикой» BAIC. Во всех версиях имеется подключаемый полный привод, понижающая передача и мосты типа «Спайсер».

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При этом новая «Буханка» оказалась менее локализованной, чем докризисная. Так, согласно оценке министерства, представители старого грузового ряда марки УАЗ (то есть «Буханки», «Головастики» и т.п.) получили за импортозамещение лишь от 2035 до 2350 баллов.

Кроме того, УАЗ подготовил бронированную версию внедорожника «Патриот». Экспериментальный образец автомобиля безвозмездно передан одному из войсковых подразделений. По итогам эксплуатации получена обратная связь, которая будет учтена при дальнейшем совершенствовании конструкции.