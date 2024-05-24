Эксперт рассказал, за какие качества россияне ценят китайские автомобили

Главными преимуществами машин из Поднебесной 37% россиян считают отличное оснащение и технологичность, 31% отметили современный дизайн, а 32% довольны ценой. Это стало известно из результатов совместного исследования каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research.

Почти четверть (24%) водителей сомневаются в том, что китайские машины адаптированы к российскому климату.

Отмечается, что 62% россиян хотя бы раз за последние два года садились за руль китайского автомобиля, а 26% из них выбрали такой автомобиль в качестве личного транспорта.

Среди опрошенных 41% положительно относится к «китайцам», а 36% — нейтрально. Половина респондентов (49%) изменили своё отношение к китайскому автопрому за последнее время в лучшую сторону. Треть (29%) сохранили нейтральное отношение, а 12% отметили, что их не устраивают машины из КНР.

Эксперты рассказали о «слабых» местах китайских автомобилей при эксплуатации в нашей стране. В частности, они менее подготовлены к российским зимам, обладают меньшим ресурсом и чаще требуют посещения автосервисов. Однако не все эксперты единогласно подтверждают низкое качество машин из Поднебесной.

Ранее автомобильный эксперт Евгений Житнухин назвал главные недостатки автомобилей из Поднебесной.